AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bu gece saat 23.39’a kadar Ay, Balık burcunda olacak. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. Kafamız dağınık olabilir, kararsız etkilerle harekete geçebiliriz. Sık sık plan değiştirmek ya da uygulamaya geçeceğimiz konularda fazlasıyla kararsız kalmak ön plana çıkabilir. Fedakârlıklarımız artacak. Bunun etkisiyle çevremizdeki insanlara yardımcı olmak için adımlar atarken kendi hayatımızı zorlaştırmamaya özen gösterelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güne geri planda durmayı tercih ederek başlayabilirsiniz. Yaratıcılıkla ilgili bir işiniz varsa ilham perisi gün boyunca yanınızda olacak. Biraz dinlenin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizin gözbebeği olabilirsiniz. Bugün, özel hayatınızda yelkenleri suya indirmeniz gerekebilir. Her alanda mücadele edemezsiniz, biraz rahatlamalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Paylaşımcı ve fedakâr yanlarınız ön planda olacak. Normalde mantıklı olan yapınız, konu aileye gelince daha farklı işleyebilir. Özel hayatınıza özen göstermeye çalışın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzak çevrenize karşı anlayışlı yönleriniz ön planda olacak. Seyahat ve eğitim alanlarında dikkatli olun. Başkalarının yardımına koşarken kendinizi hırpalamayın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Harcamalarınız konusunda fazla cömert ve dağınık bir yapı sergileyebilirsiniz. Ailenize karşı güzel jestler içinde olacaksınız. Uzak yolculuklarda tedbirli olmanızda fayda var.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel yaşantınızda sevecen ve paylaşımcı olacaksınız. Sevdiğiniz insanla halletmeniz gereken işleriniz yoluna girebilir. Onun programına göre hareket edebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Halledilmesi gereken konular kafanızı doldurabilir. Özel hayatınızda stresli ve bir o kadar da gergin durumlara karşı birkaç gün boyunca hazırlıklı olmalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yaratıcılık gerektiren alanlarınızla, aşk hayatınızla veya çocuklarınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Kararlarınızda güçlü yönleriniz devreye girecek.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev hayatınız sizin için önemli olacak. İşlerinizin çoğunu bulunduğunuz yerden halletmek isteyeceksiniz. Uzak yolculuklarda bir an önce eve dönmek isteyebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hızlı ve biraz da net olmayan bir iletişim trafiğiyle güne başlayacaksınız. Aile hayatınızda anlayışla hareket edeceksiniz. Yapacağınız işlerde dalgınlığa geçit vermeyin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güne maddi konularda fedakârlıklarla başlayabilirsiniz. Konu paraya gelince yelkenleriniz suya iniyor. Eğlenceye dayalı harcamalarınızı abartmamaya çalışın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, zamanınızın çoğunu kendi yapmak istediklerinize ayıracaksınız. Harcamalarınızı çok iyi dengelemeli ve planlarınızı maddi durumlara göre oluşturmalısınız.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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