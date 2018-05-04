AY BiZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın Ay, Oğlak burcunda dolaşıyor. Astrolojide Oğlak burcu, kemikler, eklem yerleri, dizler ve dişleri yönetir. Birkaç gün boyunca hassas olan bu organlarımızı çok fazla zorlamamalıyız. Beslenmede tuz günleri olduğundan tuz tüketme eğilimimiz artabilir.

İş ortamlarında bulunmak, toplantılar yapmak, işleri planlamak ve organize etmek, yarım kalan şeyleri tamamlamak için harika günlerdeyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve kariyer alanlarınızda yoğunluklarınız, özel hayatınıza gereken zamanı ayıramamanıza neden olabilir. Düşüncesiz davranmayın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, enerjinizi ortaya koymak için büyük bir istek duyabilirsiniz. Uzakta bulunan akrabalarınızdan çok önemli haberler alacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konularında, güçlü ve etkili yapınızla hareket edeceksiniz. Harcama yaparken, şartlarınızı 2 kez gözden geçirmelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Grupsal işlerinizde olumlu etkiler altında olacaksınız. Arkadaşlarınız sizi destekliyor. Özel hayatınızda bazı duygusal sorunlar yaşayabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş ve hizmet alanlarınızda yapmanız gerekenlere odaklanabilirsiniz. Etrafınızda olup bitenleri çok iyi organize edeceksiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek planlarınızda çevrenizden istediğiniz desteği alacaksınız. Aşk hayatınızda yaşadığınız güvensizlikler geride kalmaya başlayacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarına yardım etmek sizi çok mutlu edecek. Aile yaşantınızda istediğiniz istikrarı sağlamakta zorlanabilirsiniz, dikkatli olmalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim ve teknolojiye dayalı işlerinizde yaratıcılığınız ön planda olabilir. Olayları idare etmeyi başarırsanız her şey daha rahat akabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda yapılması gerekenlere yaratıcı bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Maddi konulardaki güvensizliklerinize aldırmayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda yaratıcı ve romantik etkileşimler altında olacaksınız. Bugün, kendi isteklerinizle iş alanlarınızı bir arada götürebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınıza yönelik harcamalarınız konusunda kendinizi iyi hissedeceksiniz. Canınız gün içinde çok ciddi işlerle uğraşmak istemeyecek.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olaylara yön vermekte zorlanmayacaksınız. Sevdiğiniz insanlar için fedakârlıklarda bulunabilirsiniz. Sosyal çevreniz hareketlenecek.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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