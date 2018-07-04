AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN Ay, Balık burcunda olacak. Salgı sistemimiz uyarılıyor. Astrolojide Balık burçları, ayakları, ayak parmaklarını ve mukus salgısını temsil eder. O yüzden mümkün olduğunca bu organlarımızı zorlamamalıyız. Gün içinde kararsızlıklarımız yüksek olabilir. Mantığımız ve duygularımız arasında bir yol bulmakta zorlanabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanız birçok şeye bozuk olabilir. Kendinize dönük haliniz, durduk yere alınganlık yapmanıza neden olabilir. İş hayatınızda, güçlü insanlardan destek ve yardım göreceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tanımadığınız veya az samimi olduğunuz insanlardan yaptığınız işe dair destek toplayabilirsiniz. Özel hayatınızda ve iş yaşantınızda tek başınıza hareket etmeyin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eylemde bulunma isteğinizle bugün iş hayatınızda kolay dağılmaya müsait olacaksınız. Birçok insana faydalı olma isteğiniz, sizi gerçek işinizi yapmaktan alıkoyuyor.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tanımadığınız veya az samimi olduğunuz insanların talepleri ve istekleri için uğraşacağınız bir gün yaşayacaksınız. Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ederek adım atmalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz kişinin para durumuyla uğraşabilirsiniz. İster istemez kendinizi başkası için bir şeyler yapar bulabilirsiniz. İş hayatınızda verdiğiniz hizmetlerin kalitesi takdir görecek.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla konuşurken ağzınızdan çıkanlarla, hissettikleriniz birbirini tutmayabilir. Özel hayatınızda sorunlar yaşamamak için her zamanki yönteminizi değiştirmeniz gerekiyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş yaşantınızda her şeyi halletme isteğiniz bugün yüksek olacak. Yapılması gerekenlere odaklanacaksınız. Olaylara sadece kendi gözünüzden bakmaktan vazgeçmelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda mantığınızla duygularınızın çeliştiğini görebilirsiniz. Her şeyi yeniden yapılandırmak istiyorsunuz. Yakın çevrenizin yardımlarıyla problemleri çözeceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda keyifli ve üşengeç yanlarınız ön planda olacak. Çabuk hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Para kazanımlarınızı artırmak için harekete geçmeniz gerekiyor.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalbiniz tanıdığınız insanlarla bir arada bulunmaktan mutlu olacak. Sevdiklerinizden istediğiniz desteği kolayca alacaksınız. Bugün, iletişiminizde dalgın olabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para konularındaki dengesizlik sizi fazlasıyla yoruyor. Aşk hayatınızda harcamalarınız çok yüksek olabilir. Maneviyatınız alacağınız desteklerle güçlenecek, hiçbir şeyden korkmayın.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aldığınız kararları uygulamakta zorluk çekmeyeceksiniz. Kafanızdaki soru işaretlerini, arkadaşlarınızdan ve çevrenizden alacağınız destekle gidermeniz mümkün olacak.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN