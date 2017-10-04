BUGÜN DOĞANLAR İÇİN
BUGÜN doğduysanız becerikli, kendine güvenen, sosyal ve tartışmacı bir insansınız. Ruhsal konulardan büyük zevk alıyorsunuz. Yaşamın gizemli ve bilinmeyen yönleri oldukça ilginizi çekiyor. Ailenize her zaman cömert ve sevgi dolu davranacaksınız. Yeni tanışacağınız insanlardan kariyeriniz adına destek ve yarar göreceksiniz. Bu sene, özel ilişkileriniz her zamankinden daha çok önem kazanıyor. Önemli bir yıl içindesiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızı ilgilendirecek önemli kararlar alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle dengeleri oturtmakta zorlanıyorsunuz. İlişkilerinizin iş hayatınızı etkilemesine izin vermeyin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızda beklenmedik olaylar cereyan edebilir. Sağlığınıza dikkat edin. İş alanlarınızda dengeyi sağlama ve insanlara yardım etme konusunda stres yaşayabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay sizi sosyal çevre alanınızda etkileyecek. Bazı hassas durumlar yaşanabilir. Aşk hayatınızı dengede tutmaya özen gösterin. Ailenizle paylaşımlarınız artabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle ilgili konularda sonuca ulaşabilirsiniz. Evliyseniz, kendinizi eşinizin ailesiyle ilgili olaylar içinde bulabilirsiniz. İş hayatınızda istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzaktaki tanıdıklarınızdan haberler alabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın seyahat ortamlarında beklenmedik olaylar oluşabilir. Bu dolunayda güzel parasal gelişmeler yaşanabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal alanlarınızda hassaslıklar yaşayabilirsiniz. Başlattığınız işlerin karşılığını almaya fazlasıyla hazırsınız. Karşınıza gözden kaçırdığınız bir ödeme çıkabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunayda özel ilişkilerinizde ve sevdiğiniz insanın hayatında oluşan beklenmedik olaylar, sizin hayatınızı da hassaslaştırabilir. Önemli kararlar arifesindesiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük hayatınızın ritmi hızlanabilir. Sağlığınıza ve beraber iş yaptığınız insanlarla olan bağlantılarınıza dikkat edin. Katılacağınız ortamlarda dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu dolunay, aşk hayatınızı tetikleyip hızlandırabilir. Bu döngüde sosyal ortamlarınızda arkadaşlarınız ve özel ilişkileriniz arasında dengeyi çok iyi sağlayın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızdaki gerginliklerin sizi aile hayatınızda etkilemesine izin vermeyin. Aile hayatınızdaki ani ve beklenmedik olaylar, gergin ve hassas olmanıza neden olabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Size yakın olan insanların yaşamındaki ani olaylar karşınıza gelebilir. Dolunay, iletişim becerilerinizi artıracak. İlginizi yakın çevrenizden gelecek fırsatlara çevirebilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay, sizi parasal konularda hassas kılabilir. Bir para olayı başkalarının devreye girmesine sebep olabilir. Yatırımlarınızla ilgili olarak hareket etmek isteyebilirsiniz.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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