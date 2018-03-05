HAFTAYA BAKIŞ

HAFTAYA Ay, Terazi burcundayken, ilişkilerimize veya ortaklı yapılacak işlere odaklanarak giriş yapıyoruz. Yarın Merkür, çarşamba günüyse Venüs, Koç burcuna geçecek. Hızlanacağız. Yeni fikirler ve ilişkiler bizi harekete geçirebilir. Cesur, savaşçı ve atak yönlerimiz hem iletişimle ilgili konularda hem de ilişkilerimizde ön plana çıkabilir.

Cuma günü Jüpiter gerilemeye başlıyor. Önümüzdeki 5 ay boyunca olayları gözlemlemek ve sorun yaşadığımız alanları fark etmek adına olumlu bir dönem yaşayacağız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel yaşamınızda size destek olacak bir partner ihtiyacını hissedebilirsiniz. Olaylara hemen tepki almak isteyebilirsiniz. Sosyal ortamlardan daha fazla faydalanmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda stres altında olursanız, davranışlarınızla bunu çalıştığınız kişilere gösterin. İletişim halinde olduğunuz kişilerle birlikte işlerinizde güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başka insanları kendi ailenizden daha fazla düşündüğünüz ve önemsediğiniz bir dönemdesiniz. Bugün, özel hayatınızdaki güzel gelişmeler sizi çok mutlu edebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde şansınız davranışlarınızda gizli olacak, bu yüzden kendinizi birkaç kere kontrol etmekten kaçınmayın. Maddi konularda istediğiniz gelişmeler karşınıza gelebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime yönelik konularda bugün fazlasıyla ölçülü olabilirsiniz. Sinirleriniz kolay zıplayabilir. Sizi az tanıyan insanlara karşı toleransınızı yüksek tutmaya özen göstermeniz gerekiyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda, alışveriş alanlarınızda dengeli ve ekonomik davranmaya çalışmalısınız. Çevrenizin işlerinizde sizi desteklediğini görecek ve bu sayede biraz rahatlayacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Farklı davranışlarınız yanlış anlaşılabilir. İlişkilerinizdeki dengesizliklere dikkat edin. Aşk hayatınızda ve eğlenceye ya da yaratıcılığa dayalı işlerinizde bazı güzel gelişmeler olabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ortamlarınızda bir süredir fazlasıyla mücadele ediyorsunuz. Artık bu sorunlarla ilgilenmek istemeyeceksiniz. Özel hayatınız bu aralar en büyük kaleniz, bunu bilin!

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde özellikle yakın çevrenizden çok güzel haberleriniz olacak. Öğleden sonra duygusal olarak daha sakin ve kendinize dönük olabilirsiniz. Biraz rahatlamalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız yerlerde duygularınız sizi biraz zorlayabilir. Yarım kalan işlerinizi halletmelisiniz. Gün içinde arkadaşlarınızdan çok önemli haberler alabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe yönelik projelerinizde mantıklı, dengeli ve keyifli olabilirsiniz. Duygu iniş çıkışlarınız gün içinde sizi yorabilir. Çevrenize her konuda yardım etmek isteyebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Harcamalarınızda dengeli ve ölçülü olabilirsiniz. Geri plandan yürüttüğünüz işlerinizden güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bugün duygusal tatmininiz son derece yüksek olacak.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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