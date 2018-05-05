AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN Ay, Oğlak burcunda dolaşıyor. Cildimiz ve kemiklerimiz uyarılıyor. Beslenmede tuz günleri olduğundan tuz tüketme eğilimimiz artabilir. Tuz almamızda bir sakınca varsa bugünlere çok dikkat etmeliyiz. Manikür, pedikür, ağda ve epilasyon işlerine girişebiliriz. Kemiklerimiz için bol kalsiyum almayı ihmal etmemeliyiz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarına yardım etme isteğiniz yoğun olabilir. Maddi konularda yaratıcılığınız size kazandırabilir. İşteki yoğunluklarınız nedeniyle özel hayatınıza vakit ayıramayabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınıza dair önemli planlarınızda sosyal çevreniz size destek çıkacak. Gün içinde uzakta bulunan akrabalarınızdan alacağınız haberler sizi fazlasıyla sevindirebilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer hayatınız için yeni düzenlemelerde bulunabilir, işleriniz için planlar yapabilirsiniz. Bugün, ortaklaşa para konularında, güçlü ve etkili yapınızla hareket edeceksiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yabancılarla olan planlarınızda olumlu etkiler altında olacaksınız. Arkadaşlarınız, yaptığınız işler konusunda sizi destekleyecek. Özel hayatınızda duygusal sorunlar yaşayabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanların hayatınızı daha ileri seviyeye taşıyacak oluşumlar konusunda istekli olması sizi mutlu edebilir. İş ve hizmet alanlarınızda yapmanız gerekenlere odaklanabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat, eğitim ve iş konularında eşinizden ve ortaklarınızdan istediğiniz destekleri görmeniz mümkün. Aşk hayatınızda yaşadığınız güvensizlikler geride kalacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızdaki değişimleri yaratıcı bir şekilde yapabileceksiniz. Başkalarına yardım etmek sizi mutlu edecek. Aile yaşantınızda istikrarı sağlamakta zorlanabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Oldukça yaratıcı ve romantizm dolu bir gün geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz insanla iletişiminiz paylaşımcı olacak. Teknolojiye dayalı işlerinizde yaratıcılığınız ön planda olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, aile hayatınızda yapılması gerekenler konusunda yardımsever etkileriniz çok yüksek olacak. Maddi konularda uğraşacağınız işlerin karşılığını alacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda yaratıcı ve romantik etkileşimler altında olacaksınız. Kendi isteklerinizle iş alanlarınızı bir arada götürebilirsiniz. Alacağınız bazı haberler sizi zorlayabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınıza yönelik harcamalarınız konusunda kendinizi iyi hissedeceksiniz. Canınız gün içinde çok ciddi işlerle uğraşmak istemeyecek. Karşılaştırmalarınız yüksek olabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızla ilgili konulara yön vermekte zorlanmayacaksınız zira yakınlarınız size destek verecek. Bugün sosyal çevreniz hareketli, arkadaş aktivitelerinizse yoğun olabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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