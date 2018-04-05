BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN gökyüzünde oluşan Merkür-Satürn dik açısıyla bazı fikirlerimizde sıkıntı ve sorunlar oluşabilir. Hayata eleştirel ve biraz da karamsar gözlerle bakabiliriz. Verdiğimiz sözleri tutmakta, sorumluluklarımızı üstlenmekte zorlanabiliriz. Önemli anlaşma, konuşma ve görüşmelerimizi bugüne denk getirmemeye özen gösterelim.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yakın çevrenizle iletişiminizde bazı sorunlar oluşabilir. Karamsar olabilir, hayatın sizi desteklemediği fikrine kapılabilirsiniz. Dış ortamlarda biraz nefes alacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı olayları gözden geçirebilirsiniz. Negatif durumlardan sakınmalısınız. Parasal işlerinizde bazı sıkıntılara açık bir gün olabilir. Olayları çok fazla gözünüzde büyütmekten kaçının.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal işlerinizde sorunlar görülebilir. Hayata bakışınız negatif olabilir. Sosyal ortamlarınızda parasal bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz. Sorumluluklarınız size ağır gelebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı işlerinizde sıkıntılara açıksınız. Özel hayatınızda olaylara eleştirel yaklaşmamaya çalışın. Günlük işlerinizin üzerine düşmeniz kafanızı ve ruhunuzu rahatlatabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş sorumluluklarınız, seyahat halindeyseniz sizi yorabilir. Önemli işlerinizde bazı olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmaya özen göstermelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorumluluklarınız sizi zorlayabilir. Ruhunuzu negatif düşüncelerden uzak tutun. Bugün gerçekleşecek olaylara yaklaşımınız olumsuz olsa bile sevdiklerinizden enerji alabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Fikirlerinizin desteklenmediğini görmek sizi zorlayabilir. Özel hayatınızda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Yakın çevrenizden alacağınız tavsiyeleri iyi bir şekilde kullanın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı görüşmelerinizde sıkıntılar oluşabilir. Hayatın sizi desteklemediğini düşünebilirsiniz. Zorlandığınız noktalarda size keyif veren durumlara ve kişilere odaklanmaya çalışın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Riskli işlerden kaçının. Bazı fikirlerinizde eleştirel yönler ortaya çıkabilir. Kendinizi önemsemek ve düşünmek size iyi gelebilir. Ne olursa olsun kendi bildiğinizden şaşmayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı fikirleriniz aile büyüklerinden onay görmeyebilir. Aşırı eleştirel yapınızı kontrol etmeye çalışmalısınız. Her aklınıza geleni etrafınızdakilerle paylaşmaktan vazgeçmelisiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iletişimsel işlerinizde önemli adımlardan kaçının zira desteklenmeyeceksiniz. Zorlandığınız ya da sıkıştığınız noktalarda sosyal çevrenizden destek alabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek planlarınızda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Gün içinde olumsuz ve eleştirel olmamaya çalışın. Toplum önü işlerinizin üzerine düşmeli, sorumluluk almalısınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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