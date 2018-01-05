BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN sabah saatlerinde halledilmesi gereken önemli işlerimiz varsa, bu işleri saat 11.11’den sonra yapmaya özen göstermeliyiz. Çünkü Ay, Başak burcuna geçecek ve bunun sonucunda biz işlerimizde daha rahat ve etkili bir şekilde kendimizi göstereceğiz.

Özellikle akşam saatlerinde hayattan alacağımız keyif son derece yüksek olabilir. Eğlenceli ortamlarda bulunabilir, hoş vakit geçirebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, eğlenceli konulara vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Özel hayatınızda sevgilinizle beraber hareket edeceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Hem kendinizi hem de karşı tarafı rahatlatmalı ve biraz eğlenceye yönelmelisiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızdaki duygusal dalgalanmaları iyi kontrol etmelisiniz. Öğleden sonra ailenize daha fazla ilgi gösterebilir, harcamalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konulara daha sabit yaklaşacaksınız. Eğlence hayatınızda harcamalarınızı kontrol etmeniz gerekebilir. İletişiminiz hızlanacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal iletişiminizde karşı tarafın yerine kendinizi koymanız gerekiyor. Maddi konularda yapılması gerekenler için harekete geçin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Üşengeçliğiniz, söz verdiğiniz insanlara karşı zorlanmanıza neden olabilir. Bir kere harekete geçtikten sonra rahatlayacak ve hafifleyeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aile hayatınızdaki fedakârlıklarınızı bilinçli bir şekilde devreye sokacaksınız. Öğleden sonra ailenizle iletişiminiz sizi çok mutlu edebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Kariyeriniz için hareket ederken bazı güvensizlikleriniz olabilir, artık bunlardan sıyrılmalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güvensizliklerinizi insanlara yansıtmamaya çalışın. İş alanlarınızda önemli olayların sizin istediğiniz şekilde ilerlediğini görebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sezgileriniz sizi yönlendirebilir. Kalıcı ilişkiler kurmak üzere harekete geçebilirsiniz. Para harcamaları ve ortak planlar devrede olabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla yapılacak bir seyahat planı devrede olabilir. Ortak parasal konularda kafanızdaki planlar doğrultusunda ilerlemeniz gerekiyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tamamlamanız gereken önemli işlere yoğunlaşabilirsiniz. Özel hayatınız ve sosyal ortamlarda yapılacak planlar keyfinizi artırabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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