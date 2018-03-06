BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN ilgi alanlarımızı belirleyen Merkür, Koç burcuna geçiyor. Birkaç hafta boyunca iletişimimizde cesur, hızlı ve aceleci yönler ortaya çıkabilir. Bu dönemde başkalarından çok kendimizi, kendi fikirlerimizi düşünmeye ve göstermeye meyilli olabiliriz. Düşüncelerimiz hızlanıyor. Cesur ve atak davranabilir, yeni ve ilginç fikirlerle dolu olabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla fikirlerinizi diğer insanlara aktarabileceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız. Önemli konuşmalar ve görüşmeler içine girebilirsiniz. Fırsatları değerlendirin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, düşüncelerinizi kendinize saklayabilir, konuları dillendirmenin önemli olmadığını görebilirsiniz. Önemli sırlarınızı kimseyle paylaşmayın ve büyük işlere kalkışmayın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle iletişiminiz artacak. İş hayatınızdaki gelişmeleri arkadaşlarınıza aktarabilir, onlarla birtakım planlar, konuşmalar ve görüşmeler içine girebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, kariyerinizle ilgili görüşmelerinizi hızlandıracak. Patronlarınızla olan iletişiminiz gelişecek. Toplumsal konulardaki fikirlerinizi ve düşüncelerinizi öne çıkarabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

2 hafta boyunca medya, yabancı ortaklı işler, seyahat, eğitim, ticaret ve hukuk alanlarınızda iletişiminiz hızlanıyor. Sizi az tanıyan insanlarla bağlantılarınız artabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kredi ya da borç almak istiyorsanız harekete geçebilirsiniz. Banka hesaplarınızı düzenlemek için rahat bir süreçtesiniz. Ruhsal konuları konuşmak fazlasıyla hoşunuza gidebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşiniz veya sevgilinizle olan iletişiminizi artıracaksınız. Anlaşmalar gündeminize gelebilir. Hukuksal konularda görüşmeler yapabilir, danışmanlık almak için harekete geçebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda yapılacak görüşmeler önem kazanıyor. Günlük işlerinizi kolay organize edebilir, görüşmeleriniz için kendinize vakit yaratabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşkı konuşacağınız, yüreğinizde hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Çocuğunuz varsa onunla iletişiminiz hızlanabilir. Sanatsal işlerinizde önemli anlaşmalar oluşabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlginizi evinize ve ailenize yönlendireceksiniz. Aile içi meseleler konuşulacak. Emlak alım satım konularının üzerine eğilebilir ve aile büyüklerinizle iletişiminizi artırabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Pazarlama, satış, reklam, yayıncılık, teknoloji, öğrenim ve iletişim alanlarınızda rahat hareket edeceksiniz. Özellikle yakın çevrenizle olan iletişiminiz artacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelirinizi artırmak için yollar bulacak, sorunlarınıza çözüm üretmekten kaçınmayacaksınız. Maddi konularda ve varsa ticari işlerinizde önemli işlerin peşine düşeceksiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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