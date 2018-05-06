BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN oluşan Güneş-Neptün olumlu açısıyla başkalarına yardım etmeyi önemseyebiliriz. Hayallerimiz ve arzularımız doğrultusunda hayatımıza yön verebiliriz. Yaratıcılığımız artacak, bunun değerini bilelim. İnançlarımız, rüyalarımız ve sezgilerimiz doğru çalışabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi kazançlarınızla ilgili yapılması gerekenler için harekete geçeceksiniz. İletişim halinde olacağınız insanlarla bağlantılarınızda sorunlar oluşabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi güçlü, enerjik ve hareketli hissediyorsunuz. Maddi tatminsizlikleriniz olsa bile bugün kendiniz ve sevgiliniz için enerjinizi çalıştırabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli planlar kuruyorsunuz ama sizi içsel olarak korkutan veya engelleyen bazı konular var. Bugün onları çözümlemek için uygun bir gün olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, aile fertlerinizle olan ilişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Önemli projelerinizde grup enerjisinden faydalanmaya çalışın. Başkalarından destek alın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızdaki planlarla arkadaşlarınızın planları örtüşmeyebilir. İş hayatınızda sizi harekete geçiren konularda doğru yolda olduğunuzu bilmelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızdaki ilişkileriniz, kişisel isteklerinizin önüne geçebilir. Bir seyahat, eğitim veya iş konusunda çok kolay harekete geçeceksiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa para işleriniz için enerjiniz rahat akabilir. Az tanıdığınız yerlerde tedirgin olabilirsiniz. Davranışlarınız bu aralar size artı puan kazandırıyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda partnerinizle birbirinizi harekete geçirebilirsiniz. Bir arkadaşınız sizinle bir para meselesiyle ilgili konuşup destek isteyebilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanların sizden beklediği her şeyi bugün rahatlıkla yapabilirsiniz. İşinizde sizi harekete geçiren konular var. Özel hayatınızda fikir ayrılıkları oluşabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizin daha çok sanatsal ve eğlenceli yönlerine odaklanmak arzusundasınız. Zira bazı konuşmalar canınızı sıkabilir. Aşk hayatınızdaysa çok mutlusunuz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınız için yapacağınız ödemeler veya harcamalarla uğraşabilirsiniz. Bazı işleriniz yüzünden eğlenceli planlarınızı ertelemeniz gerekebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz kişiyle planlar yapacaksınız. Yakın çevrenizdeki insanlar önemli konularda size eşlik edecek. Yuvanızda bazı konuları çok sorun etmeyin.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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