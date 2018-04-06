AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN Ay, Yay burcunda olacak. Sırt, siyatik ve varis ağrıları azabilir. Ev işlerinde temizlik ve tamirat açısından çok uygun bir zaman dilimindeyiz.

Protein ağırlıklı beslenmek vücudumuza çok iyi gelecek. Öte yandan, bol bol meyve tüketmemiz de yararımıza olacak.

Bacak bölgesine fazla yüklenmeden dolaşmak, gezinmek ve sportif faaliyetlerde bulunmak için uygun bir gün bizi bekliyor. Ancak spor yapmadan önce ısınmaya mutlaka özen göstermeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gezmek, değişik yerlerde olmak isteyeceksiniz. Hayattan aldığınız keyif ve maddi konulardaki durumlar etrafınıza pembe gözlüklerle bakmanıza neden olacak.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişik fikirler ilk başta üzerinizde gerginliğe neden oluyor. Kontrol edemediğiniz şeyleri sevmiyorsunuz. Bugün, ortaklaşa para konuları üzerine eğilebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendinizi partneriniz veya sevdiğiniz insan gözünden görmek isteyeceksiniz. Davranışlarınızla düşüncelerinizi ona aktarabilirsiniz. Sosyal ortamlarda rahat olacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızı düzene koymadığınızda aklınız hep tamamlayamadığınız konularda kalıyor. Bugün yalnızsanız bu konulara eğilebilir, değilseniz sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgiliniz gün içinde yapacağınız planlara harfiyen uyacak. Kendinizi ön plana çıkaran oluşumlara bayılıyorsunuz. Anlaşmazlıklar karşısında anlayışı elden bırakmamalısınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda istediğiniz destek ve ilgiyi göreceksiniz. Bazı şeylerin anlamını tam olarak kavrayamıyorsunuz. Bu kadar düşünmeyin, sadece olayları geldiği gibi yaşayın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özgür iletişiminizle yakın çevrenizin gözbebeğisiniz. Anlayışlı tavırlarınızda bazen aşırıya kaçıyorsunuz. Kendi istediklerinizi karşı tarafa dürüstçe aktarabilmeniz gerekiyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şimdiye dek her şey çok güzel olsun diye uğraşmış olabilirsiniz. Bundan sonra yaptıklarınız değil, yapacaklarınız daha önemli olmalı. Alışverişlerinizi dengede tutmaya çalışın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel yaşantınızla, aşk hayatınız birbirine geçmiş durumda. Konu aşk olunca çevrenizdekileri dinlemeyi pek beceremiyorsunuz. Bu yüzden ailenizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılıkla ilgili işleriniz varsa gün içinde çok güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Biraz kabuğunuzdan çıkıp etrafınızdaki güzellikleri keşfetmenin, rahatlamanın vakti geldi.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla iletişiminiz hızlanıyor. Uzun zamandır görmediğiniz bazı arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Zamanınızı iyi kullanmanız gereken bir dönem içindesiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün dış ortamlarda bulunmayı ve gezmeyi tercih edeceksiniz. Çevrenizdekilerin gönlünü almayı çok iyi beceriyorsunuz. Çalışıyorsanız kendinizi ortaya koyacaksınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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