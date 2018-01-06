AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın öğlene kadar Ay, Başak burcunda dolaşıyor. Sindirim sistemimiz uyarılıyor. Bedenimiz ve ruhumuz arasındaki dengeyi sağlamamız gerekecek. Astrolojide Başak burcu sinir ağı, mide ve bağırsakları temsil ettiğinden bu organlarımızı fazla yıpratmamalı ve ağır yiyeceklerden uzak durmalıyız. Beslenmede tuz günleri olduğundan tuz tüketme eğilimimiz artabilir. Hazımsızlık ve gaz sorunlarınızı gidermek için ısırganotu çayı içebilirsiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ortamlarınızda tamamlamanız gereken işleriniz üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Yapılması gereken her tür işinizi ve parasal konuları çabucak ve etkili bir şekilde halledebilirsiniz

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, eğlenceli ortamlara daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Uzaktan alacağınız haberler sizi mutlu edebilir. Kendinizi geliştirdiğiniz konularda şanslı hissedeceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizin düzenine yönelik çalışmalarınız gündeme gelebilir. Dinlenmek ve kendinize vakit ayırmak önemliyken, başkaları için bir şeyler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkaları için yapmanız gerekenler öne çıkabilir. Sevdiğiniz insanla iletişiminiz gün içinde iyi akacak. Beraber yapacağınız planlarınız güzel bir gün geçirmenizi sağlayabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konulara değişken yaklaşacaksınız. İş alanlarınızdaki görüşmelerinizi kalıcı bir platforma taşıyabilirsiniz. Organizasyona yönelik işlerde kafanız çok iyi çalışacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sevdiklerinizle paylaşımlarınızı önemseyeceksiniz. Kararsızlıklarınızı geride bırakırsanız etkili planlar içine girebilirsiniz. Seçim yapmak bu kadar zor olmamalı.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Doğayla ve toprakla geçirilen vakitler ruhunuzu rahatlatabilir. Aile büyüklerinizle birlikteyken kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz. Arayanınız, soranınız çok olabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizden insanlarla sizi harekete geçirecek planlar yapabilirsiniz. İşlerinizi organize ettikten sonra kendinize vakit ayıracak, para harcamalarınızı umursamayacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık yerlerde olmak isteyebilirsiniz.İletişime dayalı işlerinizde, istediğiniz desteği alacaksınız. Yeni yönlerinizi fark ettiğiniz bu dönemde prensiplerinizi unutmayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde uğraşacağınız bir işiniz yoksa, kısa seyahatlere çıkma ve yeni yerler görme arzunuz yüksek olacak. İş alanlarınızdaki güzel ve kalıcı adımlarınız sizi mutlu edecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Her şeyi gözden geçirme dönemindesiniz. Kariyeriniz için atacağınız adımlarda kalıcı ilişkiler kurabilirsiniz. Bugün, sevdiklerinize karşı anlayışınız yüksek olacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Vaktinizin çoğunu özel hayatınıza harcayabilirsiniz. Sosyal ortamlardaki planlarınızı gerçekleştirin. Geleceğinize yönelik konuşmalarınız işlerinizin ivmesini artırabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

a günlük burç yorumları

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER