HAFTAYA BAKIŞ

BU hafta başı devreye giren Venüs-Neptün karesiyle, ilişkilerimizde bazı fedakârlıklar veya hayal kırıklıkları oluşabilir. Yanılgılara ve aldanmalara açık olacağız.

Bugün, bazı fikirlerimizde sanatsal yönümüz ve yaratıcılığımız yüksek olabilir. Bu hafta takıntılara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çarşamba günü değişik iş fırsatları bize kendimizi iyi hissettirecek.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre ilişkilerinizde yanlış yönlendirilmeler ve ilişki bozuklukları oluşabilir. İletişime, satışa veya pazarlamaya dayalı işlerinizde bu hafta başı hayal kırıklıklarına dikkat edin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birkaç gün boyunca sosyal çevrenizdeki olayların parasal konularda sizi yanıltmasına izin vermemeniz gerekebilir. Yapacağınız işlerde kendi içgüdülerinize güvenmelisiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanındaki net olmayan koşullar, kişisel ilişkilerinizde sizi yanıltabilir. Ya da iş alanlarınızdaki bir insanın sizi kendi girişimleriniz konusunda yanılttığına şahit olabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Medya, ticaret veya yabancı ortaklı işlerinizde bazı yanılgılar ve aldanmalar oluşabilir. Bu hafta başı bu işlerinize dayalı görüşmelerinizde gerçekçilikten uzaklaşmamalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birkaç gün boyunca önemli işlerden uzak durun. Parasal konularda çevrenizin sizi yanlış yönlendirmesi söz konusu olabilir. İlişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ilişkileriniz konusunda hayatınızı paylaştığınız insan sizi yanlış yönlendirebilir. Kalabalık ortamlarda sevdiğiniz insanla ilişkinizde bazı hayal kırıklıkları ve sorunlar oluşabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızdaki belirsizlikler, yabancılarla yapacağınız işlerde yanlış adımlar atmanıza neden olabilir. Hayal kırıklıklarına dikkat etmeniz gereken bir gün geçireceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızın bazı konularda karışık olması, ortaklaşa para alanlarınızda zorlanmalara neden olabilir. Kredi almayın veya borsada riskli yatırımlar yapmamaya çalışın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda birtakım sorunlar görülebilir. Ortaklı işlerinizdeyse yanılgılar oluşabilir. Bu hafta başı özel ilişkilerinize ve aile hayatınıza çok dikkat etmeniz gerekebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki yanıltıcı durumlar iş ilişkilerinizde aldanmalara neden olabilir. Şartlar konusunda gözünüzü dört açın. İş ilişkilerinizde bazı sorunlar ve hayal kırıklıkları oluşabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda bazı sorunlara açık olacaksınız. Borsada yatırım yapıyorsanız, bugün risk almaktan kaçının ve şartların yanıltıcı olabileceğini mutlaka aklınızda bulundurun.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizi ilgilendiren kararlarınızda gözünüzü dört açın. İlişkilerinizde bozulmalar oluşabilir. Emlak alım-satım gibi işleriniz varsa, yanıltıcı etkilere karşı çok dikkatli olmalısınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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