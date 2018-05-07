HAFTAYA BAKIŞ
BU hafta başı devreye giren Venüs-Neptün karesiyle, ilişkilerimizde bazı fedakârlıklar veya hayal kırıklıkları oluşabilir. Yanılgılara ve aldanmalara açık olacağız.
Bugün, bazı fikirlerimizde sanatsal yönümüz ve yaratıcılığımız yüksek olabilir. Bu hafta takıntılara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çarşamba günü değişik iş fırsatları bize kendimizi iyi hissettirecek.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevre ilişkilerinizde yanlış yönlendirilmeler ve ilişki bozuklukları oluşabilir. İletişime, satışa veya pazarlamaya dayalı işlerinizde bu hafta başı hayal kırıklıklarına dikkat edin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birkaç gün boyunca sosyal çevrenizdeki olayların parasal konularda sizi yanıltmasına izin vermemeniz gerekebilir. Yapacağınız işlerde kendi içgüdülerinize güvenmelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanındaki net olmayan koşullar, kişisel ilişkilerinizde sizi yanıltabilir. Ya da iş alanlarınızdaki bir insanın sizi kendi girişimleriniz konusunda yanılttığına şahit olabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Medya, ticaret veya yabancı ortaklı işlerinizde bazı yanılgılar ve aldanmalar oluşabilir. Bu hafta başı bu işlerinize dayalı görüşmelerinizde gerçekçilikten uzaklaşmamalısınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birkaç gün boyunca önemli işlerden uzak durun. Parasal konularda çevrenizin sizi yanlış yönlendirmesi söz konusu olabilir. İlişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ilişkileriniz konusunda hayatınızı paylaştığınız insan sizi yanlış yönlendirebilir. Kalabalık ortamlarda sevdiğiniz insanla ilişkinizde bazı hayal kırıklıkları ve sorunlar oluşabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızdaki belirsizlikler, yabancılarla yapacağınız işlerde yanlış adımlar atmanıza neden olabilir. Hayal kırıklıklarına dikkat etmeniz gereken bir gün geçireceksiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızın bazı konularda karışık olması, ortaklaşa para alanlarınızda zorlanmalara neden olabilir. Kredi almayın veya borsada riskli yatırımlar yapmamaya çalışın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda birtakım sorunlar görülebilir. Ortaklı işlerinizdeyse yanılgılar oluşabilir. Bu hafta başı özel ilişkilerinize ve aile hayatınıza çok dikkat etmeniz gerekebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki yanıltıcı durumlar iş ilişkilerinizde aldanmalara neden olabilir. Şartlar konusunda gözünüzü dört açın. İş ilişkilerinizde bazı sorunlar ve hayal kırıklıkları oluşabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda bazı sorunlara açık olacaksınız. Borsada yatırım yapıyorsanız, bugün risk almaktan kaçının ve şartların yanıltıcı olabileceğini mutlaka aklınızda bulundurun.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizi ilgilendiren kararlarınızda gözünüzü dört açın. İlişkilerinizde bozulmalar oluşabilir. Emlak alım-satım gibi işleriniz varsa, yanıltıcı etkilere karşı çok dikkatli olmalısınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.