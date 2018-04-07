BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN gökyüzünde oluşan Venüs-Satürn olumlu açısıyla ilişkilerimizde emin, sağlam ve kalıcı adımlar atılabilir. Maddi konularda istikrarlı sonuçlar elde edebiliriz. İlişkilerimizde büyüklerden, otoritelerden destek ve yardım alabiliriz. Ekonomik davranma ihtiyacı öne çıkabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kuracağınız doğru ilişkiler parasal kazançlarınızı artırabilir. Göz önünde olacağınız ortamlarda hızlı ve hırslı davranışlar sergileyebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalıcı ve sağlam işler peşinde koşacaksınız. Sıkıntı yaşadığınız noktalar geride kalabilir. Alacağınız haberler hızlı hareket etmenize neden olabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zorlandığınız olayları gözden geçirebilir ve istediğiniz sonuçları rahatlıkla yaratabilirsiniz. Bazı işlerinizin ağırdan gitmesi aslında yararınıza olacak.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızdan alacağınız güzel enerjilerle, özel hayatınızda yaşadığınız sıkıntıları geride bırakabilirsiniz. Özel yaşantınızda daha sağduyulu olun.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Toplum içinde rahatlatıcı ve hayatınızı destekleyen enerjiler altına giriyorsunuz. İş alanlarınızda attığınız adımlarda doğru ilişkiler kuracaksınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gezmek size çok iyi gelecek. Kuracağınız önemli ilişkiler size yol gösterebilir. Geleceğinizi ilgilendiren işlerinizde kalıcı adımlar atabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi yönden kendinizi güçlü ve istikrarlı görebilirsiniz. Aile hayatınızda özellikle sevdiğiniz insanın ailesine karşı daha anlayışlı olmaya çalışın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızdaki sağlam ilişkiler yönünüzü belirlemenize yardımcı olabilir. Sevdiğinizle her şeyi paylaşacak, kalıcı adımlarla sevginizi artıracaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı işlerinizde ilişkileriniz sayesinde olumlu adımlar atabilirsiniz. Maddi konularda hırslandığınız noktaları törpülemeniz yararınıza olacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi eğlenceye vererek ruhunuzu hafifletebilirsiniz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla planlarınız devrede olacak. Hırslı yanlarınızı kontrol edin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızdaki ilişkiler size kendinizi iyi hissettirecek. Enerjinizi daha çok evinize harcayacaksınız. İçinizi kurcalayan konulara odaklanabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sorun yaşadığınız ilişkileri tamir etme olasılığınız yüksek olacak. Arkadaşlarınızla bir aradayken hırsınızla hareket etmemeye çalışın.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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