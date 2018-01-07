BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bu pazar gökyüzünde oluşan Mars-Jüpiter kavuşumuyla harekete geçmemiz gereken konularda hızlı ve güzel şanslar yakalayabiliriz. Sporla uğraşanlar için kas yapısını destekleyen güzel oluşumlar söz konusu. Diğer yandan Merkür- Uranüs olumlu açısıyla hayata ve olaylara keyifli, farklı ve esnek bakmasını başaracağız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Gelecek adımlarınızı hızlandırıp önemli bir borcun altına girebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda, ilişkilerinizde güzel fırsatlar ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın sürprizleri, güzel teklifleri sizi çok mutlu kılabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güzel etkili bir iş fırsatı karşınıza gelebilir. Oldukça şanslı ve keyifli etkileşimler altında olacaksınız. İş alanlarınıza parasal destek sağlayabileceksiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda şansı ve mutluluğu tadabilir, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çocukla ilgili adımlar, beklentiler için de önemli şanslar ayağınıza gelebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurtdışında ev sahibi olma fırsatı yakalayabilir veya yurtdışında başka şehirlerde yaşayan akrabalarınızla evinizde bir araya gelebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanlar şans ve fırsatları sizin için yaratabilirler. Kısa yolculuklarda da şanslı olacaksınız ve bu etki hafta başında da devrede olacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda güzel şanslarla karşılaşabilirsiniz. İletişimsel işlerinizde karşınıza fırsatlar gelebilir. Bu dönemde yatırımlarınızdan da gelir elde edeceksiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızda maddi yönden sizi havalara uçuracak, tam da istediğiniz gibi bir anlaşma ayağınıza gelebilir. Kendinizi birçok açıdan keyifli göreceksiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güzel şanslarla işlerinizden güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bir dernekten, oluşumdan, bir kurumdan alacağınız paralar sizi mutlu edebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevreniz ve ortamlarınızda güzel bir fırsat karşınıza gelebilir. İşten elde edilen gelirlerinizde bolluk ve bereketi deneyimleyebilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurtdışı işlerinizde karşınıza istediğiniz bir iş gelebilir. Göz önünde olacağınız ortamlarda sizi harekete geçirecek etkileriniz çok yüksek olacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğitim, seyahat, yayıncılık, medya, yurtdışı bağlantılı işleriniz, yabancılarla girişilecek önemli adımlar, ticaret hayatınızda büyük şansları karşınıza getirebilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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