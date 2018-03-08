AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın Ay, Yay burcunda olacak. Sırt, siyatik ve varis ağrıları azabilir. Ev işlerinde temizlik ve tamirat için çok uygun günlerdeyiz. Beslenmede protein günleri olduğundan, protein ağırlıklı beslenmek vücudumuza iyi gelecek. Değişik yerler görmek, farklı insanlarla bir araya gelmek, felsefi konuşmalar yapmak için de uygun günlerdeyiz. Kendimizi enerjik ve aktif hissedebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlara bağlı işlerinizde iyimser tavırlarınız ön planda olabilir. İnsanlar için bir şeyler yapmak öne çıkacak. Gün içinde enerjinizi rahat kullanamamanız sizi rahatsız edecek.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Alacak-verecek dengesi devrede olabilir. Yapacağınız ortak harcamalara kolay tepkiler verebilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız ortamlarda sinirli tavırlarınız olabilir. Ortak projelerde bazı sürtüşmeler ya da sorunlar yaşayabilirsiniz. Enerjinizi iyi vkullanmaya özen göstermelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda yapmanız gerekenler, dış ortamlarda sinirli olmanıza neden olabilir. Tamamlamanız gereken işlerinizin peşine düşmeli, işlerinizi yarına bırakmamalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda agresif ve sinirli olabilirsiniz. Keyfinize düşkün olmanız, yapmanız gereken işlerle çakışabilir. Sakinliğinizi koruyun ve hemen moralinizi bozmayın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla sürtüşmeleriniz olabilir. Onun hep başkalarını düşünen davranışlarını kabullenmekte zorlanabilirsiniz. Duygusal yönden sahiplenilmek isteyeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde iletişiminiz yüksek akacak. İş yaptığınız insanlara karşı sabırsız bir tutum içine girebilirsiniz. Yakın çevrenizde bulunan herkese yardım etme çabası sizi zorlayabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğlence veya aşk hayatınız için yapacağınız harcamalar sizi sinirli kılabilir. Hayatınızdaki pozitif yönlere odaklanın. Özellikle borsada yatırım yapanlar dikkatli adımlar atmalılar.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel isteklerinize kanalize olmak isterken, aile hayatınıza harcamanız gereken enerji sizi sinirli kılabilir. İşlerinizi sıralayın. Gün içinde çok güzel haberler alma ihtimaliniz var.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özellikle yakın çevrenizdeki insanlara karşı sabırsız olabilirsiniz. Canınız kimseyle paylaşım içinde olmak istemeyebilir. Geçmişi gözden geçirme ihtiyacındasınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık ortamlarda bazı harcamalarınız oluşabilir. Yaptığınız her işi teyit etmeye çalışabilirsiniz. Uğraşmayı sevdiğiniz işler ve hobiler sizi bu aralar daha mutlu kılacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olayları gözünüzde büyütmeyin ve duygusal olarak kendinizi kapatmayın. Bazı şeyler netleşirken özellikle önemli konularda kararsızlık yaşayan ve yaratan taraf siz olacaksınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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