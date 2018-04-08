BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN Ay, Oğlak burcunda dolaşıyor. Cildimiz ve kemiklerimiz uyarılıyor. Kemiklerimiz, eklem yerlerimiz, dizlerimiz ve dişlerimiz hassas olacağından bu organlarımızı zorlamamalıyız. Tuz tüketme eğilimimiz artabilir. Manikür, pedikür, ağda, epilasyon işlerine girişebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şu sıralar hayat tarafından fazlasıyla desteklendiğinizi hissediyorsunuz. Özel hayatınızda duygusal konularda istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zorlandığınız konuları gözünüzde büyütmezseniz gayet keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Sağlığınıza ve enerjinize dikkat etmeniz gerekebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Etrafınızda olup bitenlere büyük bir merakla yaklaşacaksınız. Yapılan bir dedikodunun peşine düşebilirsiniz. Aşk hayatınızda dikkatli olmalısınız

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel yaşantınızda olup bitenleri çevrenizle paylaşacağınız bir gün olacak. Sevdiğiniz insanla davranışları konusunda bazı sıkıntılarınız olabilir

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki görüşmelerinizi daha sağlıklı bir zemine oturtmak için harekete geçebilirsiniz. Özgürlük peşinde koşarken işleriniz artabilir

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli planlarınızda tutkuyla hareket etmek sizi hayata bağlayabilir. Aşk için yapacağınız harcamaların canınızı sıkmasına izin vermeyin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Davranışlarınızı gözden geçireceğiniz ve daha mantıklı davranacağınız bir dönemdesiniz. Aile hayatınızdaki kararlar sizi tatmin etmeyebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel yaşantınızda kendinizi fazlasıyla geliştireceğiniz bir dönemdesiniz. Yakın çevrenizle bir arada olacağınız ortamlarda keyfiniz kaçabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, paranızı tutmak ve harcamak arasında kalacağınız ve kendinizle çelişeceğiniz bir gün olabilir. Parasal anlamda tatminsizlikleriniz olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir gün olacak. Canınız ne yapmak istiyorsa onu yapın ve yaşayacaklarınızı kafanıza takmayın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Canınız önemli işlerle uğraşmak istemeyebilir. Seyahat alanlarınızda kolay memnun olamayabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Grupsal çalışmalarda yeni programlar başlatmanız mümkün. Bu dönem tek başınıza hareket etmektense gruplarla hareket etmeyi tercih etmelisiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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