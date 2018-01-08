HAFTAYA BAKIŞ
HAFTAYA Ay, Terazi burcundayken ilişkilerimize odaklanarak başlıyoruz. Bugün hem kimliğimizde hem de ilişkilerimizde güzel şanslar ve fırsatlar yakalayabiliriz. Hayat bizi geliştirecek ve karşımıza seçenekler sunacak.
Yarın yapacaklarımıza ve özellikle de ilişkilerimize dikkat etmeliyiz. Fazla tutkulu ve istekli davranışlarımız bizi zora sokabilir. Kadın-erkek ilişkilerinde rahatlığı sağlamak ve harekete geçmek elimizde. Hafta sonu en çok dikkat etmemiz gereken zaman dilimlerinden biri olacak. Çabuk tepki vermeye, köprüleri atmaya meyilli olabiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta başı ortak parasal işlerinizde oldukça şanslı olacaksınız. Kariyerinizde hayatın sizi seçenekleriyle büyüttüğünü görebilirsiniz. Başkalarından göreceğiniz destekler yüksek.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda hayat size güzel olasılıklar sunabilir. Ortaklı bir işiniz varsa geleceğinize yönelik planlarınızı gözden geçireceksiniz. Yapacağınız seyahatlere de odaklanabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda yapacaklarınızı ayarlayacak ve maddi konularda istediğiniz fırsatların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Sevdiklerinizle parasal konularda ters düşmemelisiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanın size sunacağı teklifler, özel hayatınızda yüzünüzü güldürebilir. Kreatif ve sanatsal işlerinizde de güzel anlaşmalar yapabilirsiniz. Fırsatları değerlendirin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda yakalayacağınız mutluluk ve şanslar, günlük hayatınızın ritmine daha rahat uyum sağlamanıza neden olabilir. Bu hafta aile alanlarınızda şans sizden yana!
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişimsel işlerinizdeki fırsatlar, sanatsal veya yaratıcılık gerektiren alanlarda güzel açılımlar sağlayabilir. Aşk hayatınızda yakın çevrenizdeki insanlardan destek alacaksınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda birden fazla seçenek veya alternatif karşınıza gelebilir. Bu hafta şansınızı özellikle aile hayatınızda veya gayrimenkule yönelik işlerinizde kullanabilirsiniz..
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ayağınıza gelen şanslar hızlanmanıza neden olabilir. Hayatınızdaki seçeneklerin arttığını görebilirsiniz. İletişime dayalı işlerinizde karşınıza çıkacak fırsatları mutlaka kullanın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Vermiş olduğunuz sözler bugün sizi zorlasa da hayata olumlu bakacaksınız. Maddi konularda seçeneklerinizin yüksek olacağı bir hafta içindesiniz, bunun tadını çıkarın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizden alacağınız şanslarla bu hafta kafanızdaki planlarınızı uygulayabilirsiniz. Gün içinde bazı iş konuları kafanıza takılabilir, sakinliğinizi korumaya çalışın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta hayatı daha geniş açıdan görmek isteyeceksiniz. Kariyerinizdeki güzel şanslar, gelecek planlarınızı hızlandırabilir. Size zarar gibi görünen her şey aslında size hizmet ediyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizle beraber girişeceğiniz işlerde diğer insanlardan göreceğiniz destek tam ve yüksek olacak. Bugün hem eğitim hem de seyahat alanında destekleneceksiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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