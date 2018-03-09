BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN şans, neşe ve bolluk gezegeni Jüpiter gerilemeye başlıyor. Temmuz ayına kadar, bize şanslar ve fırsatlar sunduğu alanlarda bazı engeller, yavaşlamalar ve sorunlar oluşabilir. Bu süreçte karşımıza çıkan fırsatları gerektiği gibi değerlendirip değerlendiremediğimizi sorgulayabiliriz.
Bir sorunla karşılaşırsak durumları iyice gözlemleyip hatalarımızı bulup Jüpiter düzelince harekete geçmeliyiz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün itibarıyla Jüpiter geriliyor. Ortak parasal işleriniz yavaş ilerleyebilir. Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Yolunda gitmeyen, size zorluk çıkaran konuları fark etmelisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklı işlerinizde karşınıza çıkan fırsatları gözden geçirebilirsiniz. Hızlı ilerleyen işlerinizde engeller ve sıkıntılarla karşılaşırsanız bazı konular henüz oturmamış anlamına gelebilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı işlerinizde sıkıntı ve problemlerle karşılaşırsanız hatalarınızı fark etmeye çalışın. Birkaç ay boyunca sağlığınızla ilgili konularda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz, dikkatli olun.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizde yavaşlamalar yaşar ya da bazı engellere takılırsanız, hatalarınızı fark etmeye çalışın. Jüpiter tekrar düzeldiğinde artık her şeyi daha rahat görüyor olacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Jüpiter’in gerilemesi hızlı gelişen olaylarda gözden kaçırdıklarınızı size gösterecek. Birkaç ay boyunca işlerinizde yavaşlamalar ve ertelenmeler oluşursa bu etkileri göz ardı etmeyin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birkaç ay boyunca Jüpiter karşınıza getirdiği fırsatları size sorgulatabilir veya gözden geçirmenizi sağlayabilir. Yapacağınız işlerde artıları, eksileri iyi değerlendirmelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ticari ve parasal işlerinizde bazı ufak tefek sorunlar ve engellerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Jüpiter gerilerken gözden kaçırdığınız olasılıkları ve olayları fark edebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Jüpiter, hızla attığınız adımlarınızın ne kadar doğru olduğunu yaşayacağınız olaylarla size gösterebilir. Şansınız azalırsa üzülmek yerine, gözden kaçırdıklarınızı bulmaya çalışın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Değişimlerinizi ve bu değişimlerin karşınıza getirdiği sonuçları sorgulayabilirsiniz. Daha önce ruhen rahatlıkla attığınız adımları sürdürme konusunda istikrarsızlıklar olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Değişimleri gözden geçirmenin ve sindirmenin tam zamanı! Hızlı giden işlerinizde birkaç ay boyunca daha yavaş ilerleyebilirsiniz. İlişkilerinizde bazı zorlanmalar oluşabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer alanlarınızda sorunlar oluşursa, hızlanmanız gereken yerlerde hayat sizi durduruyorsa, işlerinizi iyi gözlemlemelisiniz. Değişmesi gereken konuları fark etmeniz gerekiyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Medya, ticaret ve hukuk alanlarınızda yavaşlamalar oluşabilir. Hızlı başlayan işlerinizde bazı aksilikler ve sorunlarla karşılaşırsanız hatalarınızı fark etmeye özen gösterin.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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