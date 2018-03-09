BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN şans, neşe ve bolluk gezegeni Jüpiter gerilemeye başlıyor. Temmuz ayına kadar, bize şanslar ve fırsatlar sunduğu alanlarda bazı engeller, yavaşlamalar ve sorunlar oluşabilir. Bu süreçte karşımıza çıkan fırsatları gerektiği gibi değerlendirip değerlendiremediğimizi sorgulayabiliriz.

Bir sorunla karşılaşırsak durumları iyice gözlemleyip hatalarımızı bulup Jüpiter düzelince harekete geçmeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla Jüpiter geriliyor. Ortak parasal işleriniz yavaş ilerleyebilir. Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Yolunda gitmeyen, size zorluk çıkaran konuları fark etmelisiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı işlerinizde karşınıza çıkan fırsatları gözden geçirebilirsiniz. Hızlı ilerleyen işlerinizde engeller ve sıkıntılarla karşılaşırsanız bazı konular henüz oturmamış anlamına gelebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı işlerinizde sıkıntı ve problemlerle karşılaşırsanız hatalarınızı fark etmeye çalışın. Birkaç ay boyunca sağlığınızla ilgili konularda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz, dikkatli olun.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizde yavaşlamalar yaşar ya da bazı engellere takılırsanız, hatalarınızı fark etmeye çalışın. Jüpiter tekrar düzeldiğinde artık her şeyi daha rahat görüyor olacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Jüpiter’in gerilemesi hızlı gelişen olaylarda gözden kaçırdıklarınızı size gösterecek. Birkaç ay boyunca işlerinizde yavaşlamalar ve ertelenmeler oluşursa bu etkileri göz ardı etmeyin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birkaç ay boyunca Jüpiter karşınıza getirdiği fırsatları size sorgulatabilir veya gözden geçirmenizi sağlayabilir. Yapacağınız işlerde artıları, eksileri iyi değerlendirmelisiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ticari ve parasal işlerinizde bazı ufak tefek sorunlar ve engellerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Jüpiter gerilerken gözden kaçırdığınız olasılıkları ve olayları fark edebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Jüpiter, hızla attığınız adımlarınızın ne kadar doğru olduğunu yaşayacağınız olaylarla size gösterebilir. Şansınız azalırsa üzülmek yerine, gözden kaçırdıklarınızı bulmaya çalışın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişimlerinizi ve bu değişimlerin karşınıza getirdiği sonuçları sorgulayabilirsiniz. Daha önce ruhen rahatlıkla attığınız adımları sürdürme konusunda istikrarsızlıklar olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişimleri gözden geçirmenin ve sindirmenin tam zamanı! Hızlı giden işlerinizde birkaç ay boyunca daha yavaş ilerleyebilirsiniz. İlişkilerinizde bazı zorlanmalar oluşabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer alanlarınızda sorunlar oluşursa, hızlanmanız gereken yerlerde hayat sizi durduruyorsa, işlerinizi iyi gözlemlemelisiniz. Değişmesi gereken konuları fark etmeniz gerekiyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Medya, ticaret ve hukuk alanlarınızda yavaşlamalar oluşabilir. Hızlı başlayan işlerinizde bazı aksilikler ve sorunlarla karşılaşırsanız hatalarınızı fark etmeye özen gösterin.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER