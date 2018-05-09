BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün gökyüzünde oluşan Güneş-Jüpiter açısıyla karşımıza gelecek olan işlerde kendimizi şanslı, mutlu ve iyimser hissedebiliriz. Durumları abartmadan ilerlemeli, değişik konu ve olaylara gerçekçi bir şekilde yaklaşmalıyız. Bunu yaparsak istediklerimizi gerçekleştirmememiz için hiçbir sebep olmayacak.
BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN doğduysanız yetenekli, becerikli, zeki, sosyal ve aktif bir insansınız. İkna edici tavrınızla olayları altından girip üstünden çıkarak istediğiniz duruma getirebiliyorsunuz. Sinirlerinizi kontrol etmeyi öğrenirseniz istedikleriniz sizin olacak. Bu sene, çok önemli fırsatlar yakalayacaksınız. Son derece şanslısınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, karşınıza değişik fırsatlar çıkabilir. Yapabileceklerinizi ve yapamayacaklarınızı gözden geçirin. İsteksiz olduğunuz konuları aşmanın bir yolunu bulmanız gerekiyor.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda ve varsa ilişkinizde kendinizi mutlu ve şanslı hissedebilirsiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlarda durumları ve koşulları çok fazla abartmamaya özen gösterin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşınıza gelecek seçenekler ve fırsatlar hoşunuza gidebilir. Neler yapacağınızı veya yapamayacağınızı iyice düşünerek hareket edin. Bazı ipuçlarını değerlendireceksiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılığa veya kreatif alanlara dayalı işlerinizde yeni kapılar açılabilir. Her şeyi etraflıca düşünerek ilerlemeniz gerekiyor. Özel hayatınızda son derece şanslı olacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli seçenekler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Anne veya babanızın hayatında da şanslı açılımlar söz konusu olacak. Bu aralar şansınıza ve yapacaklarınıza güvenmelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Girişim fırsatları yüzünüzü güldürebilir. Kafanızda oluşturduğunuz işlerin değişik bir türünün karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Sağlam bilgilerle ilerlemeye özen gösterin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda güzel açılımlarınız olacak. Karşınıza çıkacak fırsatlarda abartılı şekilde hareket etmek yerine temkinli adımlar atın. Günlük işlerinizi mutlaka toparlayın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde sevdiğiniz insanın karşısına çıkacak seçenekler sizi çok mutlu edebilir. Beraber bir işe kalkışabilir, ilişkinizde ne kadar şanslı olduğunuzu görebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizde abartılı bir iyimserlikle sorumluluk üstlenebilirsiniz. Aşırı pozitiflik ve coşkunun size hata yaptırmasına izin vermeyin. Daha net koşullar oluşturmanız gerekiyor.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızdan göreceğiniz şanslarla, iş ve özel hayatınızda yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Aşırı iyimserlik size hata yaptırabilir, adımlarınızı olayları kontrol ederek atmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, hayat size özel fırsatlar sunabilir. Kariyerinizdeki güzel gelişmeler aile hayatınıza yansıyacak. Kendinizi kuvvetli ve mutlu hissedeceğiniz bir gün geçireceksiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Farklı fırsatların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Bu fırsatlara vereceğiniz tepkiler önem kazanıyor. Abartmadan atılacak adımlarla bu şansları realiteye geçirebilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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