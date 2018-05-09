BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşan Güneş-Jüpiter açısıyla karşımıza gelecek olan işlerde kendimizi şanslı, mutlu ve iyimser hissedebiliriz. Durumları abartmadan ilerlemeli, değişik konu ve olaylara gerçekçi bir şekilde yaklaşmalıyız. Bunu yaparsak istediklerimizi gerçekleştirmememiz için hiçbir sebep olmayacak.

BUGÜN DOĞANLAR

BUGÜN doğduysanız yetenekli, becerikli, zeki, sosyal ve aktif bir insansınız. İkna edici tavrınızla olayları altından girip üstünden çıkarak istediğiniz duruma getirebiliyorsunuz. Sinirlerinizi kontrol etmeyi öğrenirseniz istedikleriniz sizin olacak. Bu sene, çok önemli fırsatlar yakalayacaksınız. Son derece şanslısınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, karşınıza değişik fırsatlar çıkabilir. Yapabileceklerinizi ve yapamayacaklarınızı gözden geçirin. İsteksiz olduğunuz konuları aşmanın bir yolunu bulmanız gerekiyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ve varsa ilişkinizde kendinizi mutlu ve şanslı hissedebilirsiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlarda durumları ve koşulları çok fazla abartmamaya özen gösterin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Karşınıza gelecek seçenekler ve fırsatlar hoşunuza gidebilir. Neler yapacağınızı veya yapamayacağınızı iyice düşünerek hareket edin. Bazı ipuçlarını değerlendireceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılığa veya kreatif alanlara dayalı işlerinizde yeni kapılar açılabilir. Her şeyi etraflıca düşünerek ilerlemeniz gerekiyor. Özel hayatınızda son derece şanslı olacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli seçenekler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Anne veya babanızın hayatında da şanslı açılımlar söz konusu olacak. Bu aralar şansınıza ve yapacaklarınıza güvenmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Girişim fırsatları yüzünüzü güldürebilir. Kafanızda oluşturduğunuz işlerin değişik bir türünün karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Sağlam bilgilerle ilerlemeye özen gösterin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda güzel açılımlarınız olacak. Karşınıza çıkacak fırsatlarda abartılı şekilde hareket etmek yerine temkinli adımlar atın. Günlük işlerinizi mutlaka toparlayın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde sevdiğiniz insanın karşısına çıkacak seçenekler sizi çok mutlu edebilir. Beraber bir işe kalkışabilir, ilişkinizde ne kadar şanslı olduğunuzu görebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizde abartılı bir iyimserlikle sorumluluk üstlenebilirsiniz. Aşırı pozitiflik ve coşkunun size hata yaptırmasına izin vermeyin. Daha net koşullar oluşturmanız gerekiyor.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızdan göreceğiniz şanslarla, iş ve özel hayatınızda yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Aşırı iyimserlik size hata yaptırabilir, adımlarınızı olayları kontrol ederek atmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, hayat size özel fırsatlar sunabilir. Kariyerinizdeki güzel gelişmeler aile hayatınıza yansıyacak. Kendinizi kuvvetli ve mutlu hissedeceğiniz bir gün geçireceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Farklı fırsatların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Bu fırsatlara vereceğiniz tepkiler önem kazanıyor. Abartmadan atılacak adımlarla bu şansları realiteye geçirebilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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