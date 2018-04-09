HAFTAYA BAKIŞ
HAFTAYA Ay, Kova burcundayken sosyal hayatımıza ve arkadaşlarımızla yapılacak planlara odaklanarak başlayabiliriz. Bu hafta özel ilişkilerimizde şanslı etkiler altındayız. Karşı cinsle uyumumuz yüksek olabilir. Yardımseverliğimiz, anlayışımız ve farkındalığımız yüksek akarken bazı konularda ego sürtüşmelerine açık olabiliriz. Pazar itibarıyla Merkür düzeliyor. İletişimimizde rahatlıyoruz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapmak istediğiniz işler için harekete geçebilirsiniz. Özel hayatınızda sorumluluklarınızı bilerek sevdiğiniz insanla bir hareket edeceksiniz. Parasal konularda abartmamaya çalışın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanıza göre davranma isteğiniz yoğun olabilir. Tamamlanması gereken işlerinizle uğraşabilirsiniz. İş hayatınızda kolay organize olacak ve ciddi planlar yapabileceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarınızdan beklediğiniz ilgi ve desteği alacaksınız. Arkadaşlarınızla planlarınız varsa, insanları harekete geçiren siz olabilirsiniz. Sizi çekemeyenlere dikkat edin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınız için sorumluluk üstlenmekten kaçınmayacaksınız. Karşılaşacağınız olaylarda sorunlardan mantığınız ve soğukkanlılığınız sayesinde kolay sıyrılabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınız devrede olacak. Gününüzü diğer insanlara göre ayarlamak durumunda kalabilirsiniz. Şansınızın ve fırsatlarınızın çok yüksek olacağı bir gün sizi bekliyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde yapacağınız planlarınızda mantığınız önde olacak. Kısa veya uzak seyahatlere dayalı organizasyonlarınızda kendinizi mutlu ve çok huzurlu hissedebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılık isteyen alanlarda keyifli etkiler altında olabilirsiniz. Hayata ve aşka yaklaşımınız mantıklı olacak. Partnerinizle beraber hareket etmeniz sizi fazlasıyla mutlu edecek.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev ve aile hayatınızda yapmanız gerekenlere odaklanabilirsiniz. İş hayatınızda davranışlarınızın değiştiğini ve artık daha verimli olduğunuzu çevrenizdekiler de fark ediyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün işler birçok açıdan tam da istediğiniz gibi ilerleyecek. Yakın çevrenizle iletişiminiz yoğun olacak. Kafanızı detaylara takmazsanız, keyfinize diyecek olmayacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenize veya evinize dayalı işlerinizde rahat hareket edebileceksiniz. Para kazanma konusunda tereddütleriniz olabilir ama harcarken aynı tereddütleri göstermeyeceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kişisel planlarınız önde olacak ama rahat enerjiler altında olacaksınız. Geleceğinize yönelik planlarınızda ciddi adımlar atabilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli bir pazartesi sizi bekliyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızdaki plan ve projeleri hayata geçirebilirsiniz. Canınız ilk başta bir şeyler yapmak istemese bile, alacağınız haberler sizi çabuk harekete geçirecek. Mantığınız devrede olsun.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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