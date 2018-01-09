BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN ilişkilerimize ve yapacaklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Fazla tutkulu ve istekli davranışlarımız bizi zora sokabilir. İlişkilerimizde kıskanç ve manipüle edici davranışlar içinde bulunabiliriz. Gün boyunca her türlü ilişkimize özen göstermeliyiz. Bunu yaparsak özellikle kadın-erkek ilişkilerinde dengeyi sağlayabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kendi isteklerinizi iş yaptığınız insanlara dikte etmeye çalışabilirsiniz. Gücünüzü sadece kendiniz için değil diğer insanlar için de kullanmaya özen göstermelisiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğinizi ilgilendiren önemli konularda gücünüzü net bir şekilde ortaya koyacaksınız. Bir yandan da çevrenizdeki, sizi daha az tanıyan insanları yönlendirmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dönüştürücü olayların, ortaklaşa para alanlarınıza daha etkili bir şekilde yansıdığını görebilirsiniz. Parasal işlerinizde şüpheci ve manipüle eden yönleriniz devrede olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda güçlüetkiler içinde olacaksınız. Sevdiğiniz insana baskı yapmaktan kaçının. Karşılıklı kıskançlık ve baskı ilişkinizin bazı noktalarda zorlanmasına yol açabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi işinizde etkili bir şekilde gösterebilirsiniz. Bugün, beraber çalıştığınız insanlar üzerinizde baskı oluşturabilir ya da siz onlara takıntılı bir şekilde davranabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla bazı çatışmalar yaşayabilirsiniz. Kıskançlık yapmayın ve yanlış anlaşılmalara sebep olmayın. İlginizi farklı alanlara yöneltmek sizi olası sıkıntılardan koruyacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Alacağınız kararlarla, güçlü kişiliğinizi aile büyüklerinize gösterebilirsiniz. Baskıcı tavırlar ortamı biraz gerebilir. Bu da özel yaşantınızda ilişkinizi bozabilir. Çok dikkatli olmalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre iletişiminizde güçlü yönleriniz ön planda olacak. Sosyal medya ve iletişimsel konularda çevrenizi etkilemeyi başaracaksınız. Yaşadıklarınızı gözünüzde büyütmeyin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gücünüzü başkalarına göstermek isteyeceksiniz. Parasal konularda baskın fikirlerinizi ve etkili gücünüzü ortaya koymaktan kaynaklanan bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güçlü yapınızı ortaya koymaktan hoşlanacaksınız. İlişkilerinizdeki tavırlara dikkat etmeniz gerekebilir. Baskıcı, kıskanç ve ezici yanlarınızla çevrenizdeki insanları zorlamayın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmişe ait bazı konular üzerinizde baskı yaratabilir. Derin konularda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Yalnız kalmayı arzulamanız çevrenizle ilişkilerinizde sorunlara neden olabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda dönüştürücü kimliğinizle iş hayatınızın üzerine eğileceksiniz. Kıskanç veya baskıcı tavırlarınız yakın ilişkide bulunduğunuz insanları hayrete düşürebilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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Hande Kazanova

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