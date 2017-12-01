Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (1 ARALIK 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün enerjimizi kontrol etmek kolay olmayacak. Riskli işleri sevebiliriz. Mars-Uranüs gezegenlerinin karşı karşıya gelmesi öfkeli davranışları hayatımıza taşıyabilir. Toplumsal konularda kolay gaza gelebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişkenliğiniz, sevdiğiniz insanı çileden çıkarabilir. Riskten ve düşünmeden atılacak adımlardan kaçınmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çok çalışıyorsunuz. Bunun karşılığını görmediğinizde tepkileriniz çok ters olabilir. Enerjinizi doğru kullanın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki değişimler, hayata aşkla bakmanızı engelleyebilir. Sevdiğiniz insanla didişmeye yatkınsınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aile arasında çatışmalara, sinirli ve agresif tavırlara dikkat edin. Gereksiz risklerden kaçınmalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Koşturmalarınızın iş alanında sizi engellediğini düşünebilirsiniz. Sosyal medyadan gelecek eleştirilere takılmayın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinize ilginiz artacak. Önemli girişimlerden kaçının. Beklenmedik ödemeler ortaya çıkabilir. Risk almamalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizde çekişmeler olabilir. Sevdiğiniz insanın hayatındaki değişim sizi zorlayabilir. Kazalara yatkın olabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızdaki bazı sürtüşmeler çok fazla tepki vermenize neden olabilir. Enerjinizi daha yapıcı kullanmalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde sorunlara açık olacaksınız. Sosyal ortamlarda kolay tepkiler verebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Anlık tepkilerden kaçınmalısınız. Kariyerinizde engellendiğinizi düşünebilirsiniz. Ailenizle çatışmaya girmeyin.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, düşüncelerinizde agresiflik öne çıkabilir. Her yere yetişemeyeceğinizin farkına varmanız gerekiyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tehlikeli hareketlerden ve yerlerden uzak durmanız gerekiyor. Enerjiniz, zor olayları üzerinize çekebilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

günlük burç yorumları