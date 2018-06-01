BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün gökyüzünde oluşan Venüs-Jüpiter olumlu açısıyla ilişkilerimizden ve bağlantılarımızdan yana şansımız yüksek olabilir. Maddi alanda ve parasal işlerimizde güzel fırsatlarla karşılaşabiliriz. Merkür-Mars olumlu açısıyla düşündüklerimizi uygulamak kolay olacak. İstediklerimizi zorlanmadan hayata geçirebiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınız için yapacağınız harcamalar sizi mutlu edebilir. İletişime dayalı işlerinizde arkadaşlarınız sizi harekete geçirebilir. Bugün enerjinizi iyi ve yerinde kullanacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel ilişkilerinizde oldukça şanslı bir gün sizi bekliyor. Ortaklaşa atılacak adımlarda hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz. Parasal işlerinizde doğru hamlelerle ilerleyebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kazanımlarınız artabilir veya paranızı artırmak için doğru insanlarla bağlantıya geçebilirsiniz. Geleceğinizi ilgilendiren önemli kararlar sizi çok çabuk harekete geçirebilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda ve sosyal ortamlarınızda oldukça şanslı ve keyifli etkiler altında olacaksınız. Geri plandan yürüteceğiniz işler için bugünün olumlu etkilerinden faydalanın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, aile büyüklerinizden birini bir yolculuğa uğurlayabilirsiniz. Ortaklı işlerinizde hızlı ve etkili hareket edebilirsiniz. Düşündüklerinizi rahatlıkla uygulamaya koyabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli işlerinizde arkadaşlarınız size güzel tekliflerde bulunabilir. Sosyal ortamlarda dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. İş hayatınızda kafanızdaki planları uygulamaya çalışın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizden kazanç sağlayabilirsiniz. Girişimlerinizde kendinizi göstereceksiniz. Seyahatlerde, eğitim konularında ve yabancılarla ilgili işlerde istediklerinizi yapacaksınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gelecek planlarınızda insanlardan göreceğiniz şanslar ve faydalar yüksek olabilir. Bugün, eviniz ve aile hayatınız için yapmanız gereken harcamalarınıza odaklanabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak parasal işlerinizde güzel sonuçlar alabilirsiniz. Yurtdışı planları ve seyahat organizasyonları sizi hareketlendirecek. İşbirliğine açık olursanız her şey çok kolaylaşacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda düşüncelerinizi uygulamak isteyeceksiniz. Sevdiğiniz insanla aranızdaki uyum sizi mutlu edebilir. Kalbiniz boşsa sosyal ortamlardan fayda sağlayabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beraber çalıştığınız insanlardan iş hayatınız adına destek göreceksiniz. Önemli bir iş seyahati gündeme gelebilir. Özel hayatınızın dinamikleri sizi çabuk harekete geçirebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda ve ilişkilerinizde şans sizden yana olacak. Sevdiğiniz insanla beraber seyahat planları yapabilirsiniz. Ev ve aile hayatınız için kolaylıkla harekete geçeceksiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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