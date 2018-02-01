AY BİZE NELER FISILDIYOR?

GECE saatlerine kadar Ay, Aslan burcunda dolaşacak. Beslenmede protein günleri olduğundan zengin besinler tüketme eğiliminde olabiliriz. Protein alımında aşırıya kaçmamalı, acı ve bol baharatlı yemeklerden kaçınmalıyız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün oldukça aktif, yoğun ve hareketli geçecek. Arkadaşlarınızla yapacağınız planlar güne damgasını vurabilir. Organizasyona dayalı işleriniz için harekete geçebilirsiniz. Duygularınız biraz karışık olacak.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinize ve işinize yönelik hırslanacağınız ve harekete geçmek isteyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. İş ortamlarınızdaki karışık duygular, aile hayatınızda da belirsizlikler yaşamanıza neden olabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aktif ve meraklı yapınızla yakın çevrenizle bir arada olmak isteyeceksiniz. Uzak yerlerden alacağınız haberler kafanızın karışmasına neden olabilir. Gelecekle ilgili planlarınız adına harekete geçebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular sizin için çok önemli ve ortaklaşa para mevzularınızda önünüzü görememeniz sizi zorluyor. Kendinize yönelik hırslı taraflarınız bazı konularda acele kararlar almanıza neden olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sevdiklerinizle bir arada olmak, alışveriş yapmak ve gezmek sizi rahatlatabilir. Sevdiğiniz insanın yaşamındaki belirsizlikler, bazen gözünüzü korkutuyor. Gerçeklerden uzaklaşmadan kararlar verin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmişten kalma konular ve olaylar, bugün kafanızı fazlasıyla meşgul edebilir. İş ve sağlık alanlarınızda yoğunluk olmasına rağmen, sizdeki kafa karışıklığı kendinizi işinize vermenize engel olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde yetersizlikler yaşayabilir veya olayları gözünüzde fazla büyütebilirsiniz. Birçok konuda bir yandan harekete geçmeye, diğer yandan da tembellik yapmaya niyetlisiniz

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenize ve ailenize yönelmek isterken, alacağınız bir teklifle iş alanlarınıza kanalize olabilirsiniz. Ayrıntılara fazla takılmamalı ve kendinize fazla yüklenmemelisiniz. Basit fikirlilikten kaçınmalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda hırslı taraflarınızı ön plana çıkaracaksınız. Aklınız bazı konularda net olmadığından zaman zaman ne yapacağınızı bilmekte, hangi yöne gideceğinizi anlamakta zorlanabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konularında kendinizi yeterli hissetmeyebilirsiniz. Ödemeleriniz varsa dikkatli olun. Sevdiğiniz insanla eviniz için yapacağınız konuşmalarda, anlayışınız ve esnekliğiniz yüksek olacak

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorumluluklarınız adına bir an önce harekete geçmek istediğiniz bir dönemdesiniz. Kafanızın karışıklığı üzerinizde baskı yaratabilir. Bugün, özel yaşantınızda daha çok karşı tarafın istekleri ön planda olacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birçok konuda üzerinizde baskı hissediyorsunuz. Bazı kararlarınızı uygularken, kafanız çok net olmayacak. İş alanlarınızı gözden geçireceksiniz. Memnuniyetsizliğinizi çevrenize çok belli etmemeye çalışın.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; sinirli ve fevri mizacınız zaman zaman sizi zorlayabilir. Sanat, turizm veya denizcilikle ilgili mesleklerde parlama şansınız çok yüksek. Bu sene, aşk hayatınızda çok önemli gelişmeler söz konusu olacak.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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