AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün ve yarın Ay, Boğa burcunda dolaşıyor. Bu yüzden sağlığımızda üşütme, nezle, öksürük, larenjit, salgı bezi şişmesi, boyun tutulması ve incinmeleri yaşayabiliriz. Beslenmede tuz günleri olduğundan tuz tüketme eğilimimiz artabilir. Genel anlamda doğayla iç içe olmayı tercih edebiliriz. Ailemizle ve ikili ilişkilerimizde keyifli ortamlarda bulunmak bizi rahatlatacak. Hobilerle ilgilenmek, bütçe planlamaları yapmak, para çoğaltmak için harekete geçebiliriz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız, zeki, heyecanlı, enerjik, sosyal bir kişiliğe sahipsiniz. Seyahat etmeyi çok seviyorsunuz. İşe yarar ve başarılı dostlarınız sayesinde uğraştığınız alanda başarı kazanacaksınız. Çabuk hereket eden yönünüz, sabırsızlığa ve aceleciliğe sebep olabilir. Bu sene, özel hayatınızda güzel sonuçlara ulaşabilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu pazar günü ayaklarınız yere sağlam basabilir. Parasal konularda nasıl davranmanız gerektiğini bilerek hareket edeceksiniz. İş hayatınızdaki uğraşlarınız maddi yönden sizi tatmin edecek. Siz de verilen sözleri unutmayacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sizi harekete geçirecek konulara odaklanabilirsiniz. Canınız çok önemli işlerle uğraşmak istemeyebilir. Yakın çevrenizle iletişiminizi artıracak ve önemli konuşmalar yapacaksınız. Aşk hayatınızda bazı şeylerin karşılığını alacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hızlı akan hayat trafiğiniz, duygularınızdaki sessizlik ve yalnızlık hissiyle örtüşmeyebilir. Siz yine de etrafınıza çok fazla ruh halinizi belli etmemeye çalışacaksınız. Ailenize vaktinizi harcamanız ve enerjinizi yöneltmeniz sizi huzurlu kılabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Katılacağınız bir organizasyon veya davet yakın çevre iletişiminizi hızlandırabilir. Uzun zamandır görmediğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Bazen her şey size çok anlamsız geliyor, bugün bu duygudan uzaklaşmaya çalışın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizin için yoğun ve keyifli bir gün. Yaratıcılığınız yüksek olduğu için kafanızdaki planları anlatmak isteyebilirsiniz. Yalnızlık ve sosyallik arasında gidip gelirken, başkalarının size müdahale etmesine izin vermeyin. İç sesinizi dinleyin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün keyif yapacağınız ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, farklı ortamlarda yer almak sizi daha mutlu edebilir. Seyahat planlarınızı şimdiden yapmak ya da bir seyahatte bulunmak ön plana çıkacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ister seyahatte olun, ister dış ortamlarda, karşılaşacağınız bazı olaylar size hayatınızı sorgulatabilir. Bunu olumsuz olarak algılamayın. Yaşadığınız dönüşümleri gözden geçirin. Geldiğiniz noktaya baktığınızda şaşıracaksınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özelinize ait ilişkilerinizde, toplumun kabul ettiğinin dışında davranmak isteyebilirsiniz. Değişimi kolay karşılamamanıza rağmen, siz de insan olarak değişik ve rutinin dışında bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Bugün iletişiminiz çok güçlü.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özellikle bugün özel hayatınızda olumlu etkiler altındayken, iş konularında tamamlamanız gerekenler öne çıkabilir. İşle uğraşmayacaksanız bile günlük rutin işleriniz devreye girebilir. Tembellik etmemeli ve biraz daha hareketlenmelisiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınız, kendi kişisel hayatınıza olumlu etkiler yaratıyor. Bu da sevdiğiniz insanın sizi birçok konuda desteklediği anlamına geliyor. Bu birkaç gün tamamıyla tatile odaklanmış olabilirsiniz. Ama işteki yoğunluklar henüz azalmış değil.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev ve aile hayatınızda keyif ön planda olacak. Evde vakit harcamasanız bile bulunacağınız ortamlar samimi ve toplum önü olmayabilir. Biraz vücudunuzu çalıştırmalısınız ama siz sadece beyninizi çalıştıran aktiviteler peşindesiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanlarla sosyal ortamlarda bulunabilir ve güzel vakit geçirebilirsiniz. Bugün ailevi meseleler gündeminizde olacak. Yalnız özel hayatınıza harcadığınız enerjinizi artık biraz da işlerinize yöneltmelisiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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