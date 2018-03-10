AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın Ay, Oğlak burcunda dolaşıyor. Cilt ve kemiklerimiz uyarılıyor. Kemikleriniz için bol kalsiyum almayı ihmal etmeyin. Tuz tüketme eğilimimiz artabilir. Manikür, pedikür, ağda, epilasyon işlerine girişebilirsiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sosyal çevrenizin ihtiyaçlarına göre davranmak isteyeceksiniz. Kalabalık yerler fazlasıyla ilginizi çekebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarına anlayışla yaklaşacağınız bir gün olacak. Çevrenize iyilik yaparken, kendi isteklerinizi küçümsemeyin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak harcamalar konusunda olumlu etkileriniz olacak. Hayata daha derin bir noktadan bakacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı işlerinizde kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz. Uzak çevre ilişkileriniz bugünden itibaren güçlenecek.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tamamlamanız gereken işlerinizin üzerine gidebilirsiniz. Sıkıntılarınızı üzerinizden atmanın yolunu bulacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınıza ve eğlenceli konulara yoğunlaşabilirsiniz. Olayları oluruna bırakın ve hayatınızın tadını çıkarın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Üzerinize aldığınız sorumluluklar bazen size fazlasıyla ağır geliyor. Yorgunluğunuzu ev ortamlarında atabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşüncelerinizin desteklendiğini görmeye ihtiyacınız var. İyi bir iletişim için çevrenize güvenmeyi öğrenmelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda sevdiklerinize yardım etme isteği ön plana çıkacak. Onların istekleriyle sizinkiler örtüşecek.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinize güveniniz artabilir. Bir süredir gözünüzde büyüttüğünüz konuları bugün pek önemsemeyeceksiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde canınız önemli işlerle uğraşmak istemeyebilir. Biraz daha disiplinli olmaya özen göstermelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızdan, girişimleriniz adına fayda sağlayacaksınız. Yeni tanışacağınız insanlar size fırsatlar sunabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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