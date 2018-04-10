AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün ve yarın Ay, Kova burcunda dolaşıyor. Yeni insanlarla tanışmak, arkadaşlıklar edinmek, sosyal olmak, gezmek ve paylaşmak için olumlu bir gün olacak. İstekler ve arzular ön plana çıkabilir. Özgürlüğümüze çok düşkün olacağız. Zaman zaman vurdumduymaz ve sınırları aşan tavırlar da sergileyebiliriz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; zeki, aktif, duyarlı ve sempatik bir insansınız. Sevdiklerinize karşı oldukça fedakârsınız. Deniz aşırı ülkelere yolculuk etmekten keyif alıyorsunuz. En ufak bir zorlanmayla karşılaştığınızda asabi tarafınız ortaya çıkıyor. Bu sene, iş alanlarınızda kendinize önemli fırsatlar yaratabilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal alanlarınız aydınlanmaya başlıyor. Daha çok gezecek ve organizasyonlar içinde yer alacaksınız. Özel hayatınız hariç her konuda kendinizi güçlü hissedeceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Enerjinizi istediğiniz gibi kullanamıyor oluşunuz sinirlerinizi bozabilir. Sakinlik ve aktiflik arasında köprü kurmalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat ve eğitim konuları öne çıkmaya başlayacak. Uzaklardan alacağınız haberler kendinizi iyi hissetmenize neden olabilir. Sosyal çevrenizle güzel planlar yapacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızı değiştirecek olaylarla iç içe olabilirsiniz. Özellikle kalabalık ortamlarda isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hayatınız hızlanırken bu tempoya ayak uydurmaya çalışın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, özel hayatınıza vakit ayırmak ve sevdiğiniz insanla programlarınızı artırmak isteyebilirsiniz. Ortaklaşa para konularında halletmeniz gereken işleriniz olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapılması gereken günlük işlerinizi halletmek sizi rahatlatacak. Hırsınızı iyi yönlendirmeli ve özellikle aile hayatınızdaki insanlara elinizden geldiğince yardımcı olmalısınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sanata dayalı işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınıza veya çocuğunuzla ilgili konulara yöneleceksiniz. Gün içinde hızlı hareket etmekten kendinizi alamayacaksınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizdeki yoğunluklar, kendinize vakit ayırmanıza engel olabilir. Ailenize yapacağınız harcamalarınız devrede olacak. Sorumluluklarınızı bugün kolayca halledeceksiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle iletişim halinde olacak, onlarla sıcak ilişkiler kuracaksınız. Eğleneceğiniz ortamlarda mücadeleden kaçının. Her şeyi bir oyun olarak görmekten vazgeçin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda kendinizi güvene alma ihtiyacınız yüksek olacak. Fikirlerinizi hâlâ istediğiniz gibi yönlendiremiyorsunuz. Bu konuda ailenizden yardım alabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birkaç gün boyunca kendinizi zinde ve iyi hissedeceksiniz. Yakın çevrenizle olan iletişiminiz sizi harekete geçirecek. Planlarınızı hareketli ve renkli tutmaya özen göstermelisiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, yalnız kalma isteğiniz yoğun olabilir. Bazı kararsızlıklarınız var ama maddi konularda ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Vereceğiniz sözlere dikkat etmelisiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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