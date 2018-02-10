BAŞINIZA NELER GELECEK?

Bu cumartesi öğleden sonra oldukça hareketli ve keyifli etkiler altında olacağız. Gezmek, dolaşmak önemli kazanırken, diğer yandan esnek ve farkındalığı yüksek yapımızla bizi geliştiren, büyüten duygusal konular üzerine eğilebiliriz. Mantığımız ve duygularımız arasında güzel köprüler kurulabilir. Kadın, erkek ilişkilerinde de şans bizden yana olacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda yaşadıklarınızı tanımadığınız insanlarla paylaşmak isteyebilirsiniz. Hayata olumlu baksanız da bazı korkularınız sizi sınırlıyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün para konusunda rahat hareket etmek isteyeceksiniz. Ketum davranışlar sergileme veya planlarınızı etraftakilerden gizleme isteğiniz olabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz kişiyle aldığınız kararları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Taşınma konusunda kapsamlı bir değerlendirme yanpacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızla ilgili bir kararı aile büyüklerinizle paylaşabilirsiniz. Alışkanlıklarınızı yeniden yapılandırmak ve kendinizi değiştirmek isteyebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzun zamandır bulamadığınız fırsatları, sevdiğiniz insanla paylaşma imkânına sahip olabilirsiniz. Çevrenizdekilerle güzel paylaşımlarınız olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınıza yönelik konularda bazen tutarsız ve sabırsız olabilirsiniz. Bugün ev ve aile hayatınızı paylaştığınız insanla zevkleriniz örtüşmeyebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özgür ruhunuzun öne çıktığı bir gün geçireceksiniz. Sevdiklerinizle beraber olmak isteyebilirsiniz, akrabalarınıza vakit ayırmak size iyi gelecek.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızla ilgili konularda parasal harcamalarınızı hesaplayabilirsiniz. Hayata bu kadar kontrolcü bir şekilde yaklaşmamayı öğrenmelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile bireylerinizin düşüncelerine hoşgörüyle yaklaşmakta zorluk çekebilirsiniz. Gün boyu kendi istekleriniz ve arzularınız ön planda olacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Paniğe kapılacaksınız çünkü bugün elinizde plan, program için istediğiniz doneler bulunmayacak. Fakat hayatınızda güzel gelişmeler yaşanacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğinize dair alacağınız kararlarda sosyal çevrenizden görüş alabilirsiniz. Yine de verdiğiniz kararı değiştirmek zor gibi görünüyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünü dışarıda geçirmek isteyebilirsiniz. Etrafınızda olan bitenleri gözlemlemek istiyorsunuz. Yoğun duyguların sizi çok yormasına izin vermeyin.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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