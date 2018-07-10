BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün itibarıyla venüs başak burcuna geçiyor, 3 hafta boyunca ilişkilerimizde pratik, mükemmeliyetçi ve eleştirel tavırlarımız ön planda olabilir. Duygusal konulara yaklaşımımız soğuk olabilir. İlişkilerimize daha çok iş gibi yaklaşabilir, sevdiklerimize karşı eleştirel tavırlarımızı abartabiliriz. Çalışmayı ve hizmet etmeyi sevmeye başlıyoruz. Ayrıca bu süreçte olabildiğince ekonomik davranabiliriz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; zeki, kurnaz, pratik, sezgili, sanatkar bir insansınız. Çevrenizde hemen dikkat çekebiliyorsunuz bu yüzden etkili dostluklarınız ve arkadaşlıklarınız olacak. Zaman zaman üzerinizde yeşeren tembellik ve daha az enerji harcama durumlarına karşı tedbirinizi alın. Bu sene, işlerinize olan düşkünlüğünüz artabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş, hizmet ve sağlık alanınızda 3 hafta boyunca güzel ilişkiler, güzel etkileşimler içinde olacaksınız çünkü venüs bu alanlarınızda dolaşıyor olacak. Mantıklı yönleriniz ön planda olabilir. Yeme, içme gibi etkileriniz artabilir, kilo alımına dikkat edin. Yeni işler gündeme gelebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Venüs 3 hafta boyunca aşkla , çocuklarınızla veya yaratıcılıkla ilgili konularda ilişkilerinizi düzelterek, güzelleştirecek. İlişkileriniz konusunda soğuk, ilgisiz davranışlardan mümkün olduğunca kaçının. İlişkilerinize iş gibi bakmayın ve daha sıcak tavırlar sergileyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Venüs, ev, aile alanlarınızda iyi ilişkiler kurmanız için size destek verecek. Bugün itibariyle tadilat, dekorasyon, tamirat, boya, badana işleriniz varsa harekete geçebilirsiniz. Yine evinizde misafir ağırlamak, evinizi güzelleştirmek için uğraşılarınız ve sorumluluklarınız artabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Venüs sizin yakın çevre alanınızı etkilemeye başlayacak. Bu 3 haftalık dönem içinde yakın çevrenizde ve iletişimle ilgili işlerinizde güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle akraba veya kardeşlerinizin hayatına karşı daha anlayışlı yaklaşımlar sergilemelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Para evinize giren venüs size bu alanlarda kıyak geçmeye başlayacak. 3 hafta boyunca para konularında çeşitli şanslarla ve iyi ilişkilerle karşılaşabilirsiniz . Malınıza ve paranıza sahip çıkın ve ekonomik adımlar atmaya özen gösterin, ileriyi düşünmeye özen gösterin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Venüs sizin burcunuzda ilerlemeye başlayacak ve sizi kendinizi yenilemek, tazelemek ve göstermek için harekete geçirecek. Bir aydır, geri planda durduğunuz konulara bomba gibi bir giriş yapabilirsiniz. Özel ilişkilerinizde açığa çıkmayan taraflar, artık görünür hale gelmeye başlayacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkilerinizde zorlanmalar, geri çekilmeler, fedakarlıklar görülebilir. Yine bu 3 haftalık dönem içerisinde soğuk ve duygusuz hareket edebilir, İlişkilerinizde ve sosyalliğiniz de biraz geriye çekiliyor gibi bir hisse kapılabilirsiniz. Hayatın anlamını sorgulayacaksınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Venüs, sizin arkadaşlık ve sosyal çevre alanlarınızda 3 hafta boyunca ilişkilerinizi sağlamlaştırarak ilerleyecek. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlıklarınızdan fayda ve yarar görebilirsiniz. Organizasyonlar, davetler, kalabalık yerler içinde olacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Venüs, sizin kariyer ve iş alanınızı aydınlatmaya başlayacak. Kendinizi işinizde göstermeyi sevecek ve göz önünde olacaksınız. Yine 3 haftalık dönemde üstleriniz veya patronlarınızla ilişkilerinizi güzelleştirebilir, terfi, prim ve zam gibi isteklerinizi dile getirebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Venüs, sizin uzak çevre, seyahat, medya, ticaret, yabancı ortaklı işler, hukuk ve eğitim alanlarınızda güzellikler yaşamanıza ve güzel ilişkiler içine girmenize neden olacak. Az tanıdığınız, daha az samimi olduğunuz veya tanımadığınız insanlarla ilişkileriniz gelişebilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa giderler ve gelirler alanlarınızda mükemmeliyetçi ve pratik yanlarınız ön planda olacak. Yine kredi, borç, nafaka, miras, banka ödemeleri, stopaj, vergi, prim alanlarınızda güzel ilişkiler kurabilirsiniz. Özel hayatınızdaysa sıcak ve içten davranmak zor olabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Venüs özel hayatınıza güzellikler taşımaya başlayabilir. İlişkinizde sorunlarınız varsa onları uygun bir şekilde masaya yatırmalısınız.Yine özel hayatınızda ve ortaklı işlerinizde insanlara karşı anlayışlı ve sıcak yaklaşımlar geliştirmeniz gerekecek.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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