BAŞIMIZA NELER GELECEK?

HAFTAYA Ay, Terazi burcundayken, ilişkilerimize ve ortaklı işlerimize odaklanarak giriş yapıyoruz. Bu hafta geçmişten kalma konu ve olaylara odaklanacağız. Eski sorunların köküne inecek ve anlaşmazlıkları çözüme kavuşturacak enerjiyi kendimizde bulacağız.

Hafta sonu oldukça keyifli ve esnek enerjiler devreye girecek. Farklı ve değişik olan her şey fazlasıyla ilgimizi çekebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygularınızı göstermekte zorlanabilir, sevdiğiniz insanın sizi anlamadığı hissine kapılabilirsiniz. Parasal konularda güzel gelişmeler altındasınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş hayatında şanslı etkiler altında olacaksınız. Geleceğinize yönelik adımlarınız hızlanırken, kafanıza takılan konuları halletmelisiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi birçok açıdan keyifli hissedebilirsiniz. Bugün, hobilerinize vakit ayıracaksınız. Özel hayatınızda gerçekçilik ön planda olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiklerinize daha fazla vakit ayıracaksınız. İş ve hizmet alanlarınızdaki çözüme kavuşması gereken konuların üzerine düşmelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ve iş alanlarınızda güzel haberler alabilirsiniz. Yakın çevrenizle yapılacak planlar sayesinde günü istediğiniz gibi geçireceksiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiklerinize yönelik harcamalarınızda gerçekçi davranmaya özen göstermelisiniz. Eğlenceli ortamlarda gözler sizin üzerinizde olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizi harekete geçirecek insanlarla işbirliğine girmekten korkmayın. Güzel etkileşimler devrede, tüm hafta iletişiminizi hızlandıracaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjinizi daha çok ailevi konulara yönlendirebilirsiniz. Bu hafta, daha önceden konuşulmuş maddi konuları ve işleri gözden geçireceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dostlarınıza kanalize olmak isteyebilirsiniz. Sosyal ortamlarınızdaki duygusal bağlarınız, önemli işlerinizde size çok güzel destekler sağlayabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iletişim halinde olacağınız insanlar arasında kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Sahip olduklarınız sizi fazlasıyla mutlu edecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konulardaki güzel etkileşimler, zorlandığınız konuları geride bırakmanızı sağlayacak. Farklı ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızdaki olumlu gelişmelerin tadını çıkarın. Arkadaşlarınızla olan diyaloglarınızda karşı tarafın düşüncelerini küçümsememelisiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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