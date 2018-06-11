HAFTAYA BAKIŞ

Bugün gücümüzü ortaya koymakta zorlanabiliriz. Yarın Merkür, Yengeç burcuna geçiyor. Duygusallık ön plana çıkabilir. Çarşamba günü Venüs, Aslan burcuna geçecek. İkizler’de bir yeniay oluşacak. Değişken ve yenilikleri merak eden yapımızla hareket edebiliriz. Bayramın 2. ve 3. günü ilişkilerimize dikkat etmeye çalışalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bayram öncesi yakın çevrenizle beraber hızlandıracağınız işlerinizde gücünüzü istediğiniz gibi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Destekleri fark etmelisiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, maddi konulardaki işlerinizi tamamlamalısınız. Üzerinizde hissettiğiniz baskıyla istediğiniz sonuçları elde etmekte zorlanabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta başı olaylara hızla adapte olamayabilirsiniz. Hisleriniz önemli olaylarda size yol göstermeli ama bu gücü ortaya koymanız kolay olmayacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla beraber yapacağınız programlar önem kazanacak. Özel ilişkilerinizde istediğiniz sonuçlara ulaşmanız zaman alabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyalliğinizin arttığı bu dönemde günlük işlerinizde istediğiniz sonuçları almak kolay olmayabilir. Kendi gücünüzü ortaya koymakta zorlanabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli işlerinizin detaylarını birkaç gün içinde tamamlamaya bakmalısınız. Özel hayatınızda sevdiğiniz kişiden görmek istediğiniz desteği alamayabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizdeki güçlü insanlardan geleceğinize yönelik adımlarınızda destek görmek kolay olmayabilir. Kendi gücünüzü yapılandırmanız gerekiyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkileriniz ve ortaklaşa atılacak her adım için bu hafta sizi destekleyecek. Ortak parasal işlerinizde çözüme ulaşmak isteyeceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük hayatınızın koşturmaları ön plana çıkabilir. Bugün, özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde kendi gücünüzü ortaya koyamayabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gücünüzü iş hayatınıza aktarmakla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmalı, eğlenceli olaylara yönelerek stres atmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızdaki insanlardan destek almak isteyebilirsiniz. Kafanızda işle ilgili bir sürü plan var ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlardaki becerinizi ailevi konularda ortaya koymanız kolay olmayabilir. Yakın çevrenizle olan iletişiminiz yol gösterici olabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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