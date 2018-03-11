BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN, Merkür- Satürn dik açısıyla, iletişimimizde sorunlar yaşayabiliriz. Fikirlerimiz desteklenmeyebilir. Alacağımız haberler hoşumuza gitmeyebilir. Farklı aksiyonlarla bezenmiş bir gün geçirebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geri plandan yürüteceğiniz her işinizde güçlü insanlardan yarar sağlayabilirsiniz. Hayata daha pozitif bakmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle beraber yapacağınız gelecek planları devrede olabilir. Sorumluluk almak istemeyebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle, sevdiklerinizi bir araya getirebilirsiniz. Bugün söylediklerinizle yaptıklarınız bir olmayabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir. Sevdiğiniz kişiyle bağlarınız kuvvetli olacak, yardımlaşacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, bazı girişimlerinizde sorunlar oluşabilir. Bakış açınızı olumlu tutmaya gayret etmeniz gerekiyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Karamsar bakış açınızı değiştirmeye çalışın. Olumlu olaylara odaklanın. Aile hayatınız için harekete geçebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızdaki bazı sorumluluklarınız size ağır gelebilir. İş alanlarınızda güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizin sağlığıyla ilgili durumlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aşkta güçlü ve etkili davranacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapacağınız harcamalar sizi mutsuz edebilir. Sevdiklerinizden hayatınızı destekleyen etkiler alacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda bazı düşünceleriniz desteklenmeyebilir. İlişkilerinizde istediğiniz keyfi yakalayamayabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle beraber girişeceğiniz işlerinizde sorunlar oluşabilir. Ne olursa olsun çok dert etmemelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bazı işlerinizde sonlanmalar yaşarken, yeni işler biten işlerinizin yerini alabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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