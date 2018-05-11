AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün sabah saatlerinde organize olmaya ihtiyacımız olabilir. Öğleye doğru Ay boşluğa geçecek. 11.15’e kadar önemli işlerimizi toparlamalı, sonrasında istediklerimize odaklanmalıyız. Öğleden sonra Ay, Koç burcuna geçiyor. Modumuz değişiyor ve sabırsızlık devreye girecek.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşte hızlı başlayan gününüz önemli koşturmaları içerirken, öğleden sonra başka bir ruh haline bürünebilirsiniz. Gün içinde önemli bilgiler alacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı arkadaşlarınızla ilişkileriniz sizi rahatsız etse bile onların değerini biliyorsunuz. Öğleden sonra bazı konulara daha ılımlı yaklaşabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Siz işiniz üzerine düşerken bazılarının gününü gün ediyor olması sizin için anlaşılır değil. Sinir olduğunuz konuların üstünü kapatmasını bileceksiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gezmeye, görmeye dayalı hareket ederken öğleden sonra iş alanında hızınız devreye girebilir. Birçok şeyi hızlı halletmek için uğraşabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarıyla olan ilişkilerinizde kendinizden taviz vermeye yatkınsınız. Yapılması gereken işlerinizi tamamlamada sizin elinize kimse su dökemez.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanız özel hayatınızın detaylarında olabilir. Sevdiğinizle yaptığınız bir kavga veya konuşma sizi olumlu etkileyecek ve olayları daha net göreceksiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aileniz ve yuvanızda huzursuzluklarınız olsa bile yapmanız gerekenleri gayet iyi biliyorsunuz. Öğleden sonra sevdiğiniz insana vaktinizi harcayabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiklerinizle kurduğunuz iletişim sayesinde çok fazla şey öğreniyorsunuz. Hayatın sizi yatıştırdığını ve hırslarınızı gittikçe azalttığını göreceksiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizi seven insanların size ihtiyacı olduğunda hemen oradasınız. Bugün ailenize odaklanabilir, yapmanız gerekenleri devreye sokabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hızlı olup biten olaylar sizi yoruyor ve bazı önemli detayları gözden kaçırmanıza neden oluyor. Öğleden sonra evinizin düzeniyle ilgileneceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizi istediğiniz gibi kullanmanıza çok az kaldı. Bugün yakın çevrenizle beraber yaptığınız ortak işlere ve önemli planlara eğileceksiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenize bu kadar sevgi ve anlayış gösterirken onların sizi anlamaması en zorlandığınız konu. Ama bugün tüm bunları bir kenara bırakacaksınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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