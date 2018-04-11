BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün gökyüzünde oluşan Güneş-Plüton karesiyle, bazı işlerimizde ve eşyalarımızda bozulmalar oluşabilir. Otorite figürleriyle anlaşmakta ve kendimizi onlara ifade etmekte, göstermekte zorlanabiliriz. Diğer yandan Venüs-Mars olumlu açısıyla karşı cinsin ilgisini bugünlerde üzerimizde fazlasıyla hissedebiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda üzerinizde güç uygulamak isteyenlerle ego sürtüşmelerine girmeyin. Maddi konularda doğru enerjiyle çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı işlerinizde bozulmalar ve sorunlar oluşabilir. Yeni işler kapıda, çok da üzülmeyin. Hem iş hem de özel hayatınızda ilişkilerinizden faydalar görebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal desteklerinizde sorunlar oluşabilir. Ego sürtüşmelerinden mutlaka uzak durmalısınız. Bir insana karşı derinden ve gizli bir hoşlanma duyabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak iş yaptığınız insanlarla ilişkilerinizde bozulma ve zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Özel hayatınızda da bazı ego sürtüşmeleri karşınıza gelebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir seyahat veya eğitim işiniz ertelenebilir ya da sağlığınız yüzünden siz bir seyahatinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. İşlerinizde güzel bağlar oluşabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, gereğinden fazla para harcamaktan kaçının ve aşk hayatınızda aksiliklere açık olun. İnatçı davranışlarınız sevdiğiniz insanla aranızı açabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile ilişkilerinizde bozulmalar oluşabilir. Biraz daha esnek olmaya çalışmalısınız. İş hayatınızdaysa parasal olarak kalıcı çözüm arayışlarınız devam edecek.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevre iletişiminizde sorunlara açıksınız. Bazı sağlık bozulmaları sizi ve çevrenizi zorlayabilir. Özel hayatınızdaysa güzel etkiler altında olacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda bazı işlerinizde sorunlar görülebilir. Günlük işlerinizde güzel bir düzen oturtabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisini üzerinizde hissedebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir aile büyüğüyle aranız açılabilir. Yakın çevrenizdeki insanlar devreye girerlerse her şey daha rahat hallolabilir. Diğer yandan aşkı içinizde hissedebilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı işleriniz sizin elinizde olmayan nedenlerle iptal olabilir veya bozulabilir. Ev ve aile ilişkilerinizdeyse özellikle karşı cinsle aradığınız huzuru bulacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Para konuları canınızı sıkabilir. Ego sürtüşmeleri en çok arkadaş ilişkilerinizi zorlayacak. Yakın çevrenizden bir insanla yeni aşka yelken açabilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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