BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşan Güneş-Plüton karesiyle, bazı işlerimizde ve eşyalarımızda bozulmalar oluşabilir. Otorite figürleriyle anlaşmakta ve kendimizi onlara ifade etmekte, göstermekte zorlanabiliriz. Diğer yandan Venüs-Mars olumlu açısıyla karşı cinsin ilgisini bugünlerde üzerimizde fazlasıyla hissedebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda üzerinizde güç uygulamak isteyenlerle ego sürtüşmelerine girmeyin. Maddi konularda doğru enerjiyle çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı işlerinizde bozulmalar ve sorunlar oluşabilir. Yeni işler kapıda, çok da üzülmeyin. Hem iş hem de özel hayatınızda ilişkilerinizden faydalar görebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal desteklerinizde sorunlar oluşabilir. Ego sürtüşmelerinden mutlaka uzak durmalısınız. Bir insana karşı derinden ve gizli bir hoşlanma duyabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak iş yaptığınız insanlarla ilişkilerinizde bozulma ve zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Özel hayatınızda da bazı ego sürtüşmeleri karşınıza gelebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir seyahat veya eğitim işiniz ertelenebilir ya da sağlığınız yüzünden siz bir seyahatinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. İşlerinizde güzel bağlar oluşabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, gereğinden fazla para harcamaktan kaçının ve aşk hayatınızda aksiliklere açık olun. İnatçı davranışlarınız sevdiğiniz insanla aranızı açabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ilişkilerinizde bozulmalar oluşabilir. Biraz daha esnek olmaya çalışmalısınız. İş hayatınızdaysa parasal olarak kalıcı çözüm arayışlarınız devam edecek.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre iletişiminizde sorunlara açıksınız. Bazı sağlık bozulmaları sizi ve çevrenizi zorlayabilir. Özel hayatınızdaysa güzel etkiler altında olacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda bazı işlerinizde sorunlar görülebilir. Günlük işlerinizde güzel bir düzen oturtabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisini üzerinizde hissedebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir aile büyüğüyle aranız açılabilir. Yakın çevrenizdeki insanlar devreye girerlerse her şey daha rahat hallolabilir. Diğer yandan aşkı içinizde hissedebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı işleriniz sizin elinizde olmayan nedenlerle iptal olabilir veya bozulabilir. Ev ve aile ilişkilerinizdeyse özellikle karşı cinsle aradığınız huzuru bulacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para konuları canınızı sıkabilir. Ego sürtüşmeleri en çok arkadaş ilişkilerinizi zorlayacak. Yakın çevrenizden bir insanla yeni aşka yelken açabilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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