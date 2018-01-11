AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN itibarıyla iletişim gezegeni Merkür, Oğlak burcuna geçiyor. 2 hafta boyunca iletişimimizde pratik, soğuk ve net olabilir, elle tutulur sonuçların peşinden gidebiliriz. Kararlı ve temkinli ilerleyen yapımızla iş hayatımızda güzel sonuçlar elde etmeye yatkınız. Kafamız hesap kitap işlerine iyi çalışabilir, bunu değerlendirelim.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür’ün kariyer alanlarınıza kaymasıyla çözümcü, pratik, disiplinli yönleriniz ortaya çıkacak. Önümüzdeki 2 hafta boyunca daha fazla iş konularınıza kanalize olacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat, eğitim, hukuk ve medya konularında görüşmeleriniz artacak. Bu alanlardaki sorunlarınıza çözümler üretebilirsiniz. Eğitim hayatınızda düzenlemeler yapabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para alanlarınızda çözüme yönelik hareket etmeye başlayacaksınız. Bir ödeme çizelgesi hazırlayabilir, banka işlerinizi istediğiniz düzene sokabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünden itibaren özel hayatınızda yaşayacağınız sorunlara çözüm üretmeniz daha kolay görünüyor. Başkalarına danışmak ve onlardan görüş almak isteyeceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanız hızlı, net, pratik ve gerçekçi çalışacak. Ele alınması gerekenleri belirleyecek, düzeninizi oluşturacaksınız. Bu dönemde sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün itibarıyla aşkı daha fazla konuşabilir ve sorgulayabilirsiniz. Çocuğunuzla olan iletişiminiz artıyor ve güçleniyor. Öğrenmeye veya öğretmeye açık bir dönem sizi bekliyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi meselelerle ilgili sorunlarınıza net çözümler üretmek isteyebilirsiniz. Ailevi konulara duygusallıktan çok soğukkanlılıkla yaklaşacaksınız. Pratik hareket edeceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle olan iletişiminiz artıyor. Net çözümler üretmek önem kazanabilir. Öğrenmeye açık olacaksınız. Kendinizi hem yazılı hem de sözlü olarak çok iyi ifade edeceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konuşmalar içine gireceksiniz. Ticari hayatınız hareketlenebilir. Bu alandaki sorunlara net tavırlarla yaklaşabilirsiniz. Kazançlarınızı yatırıma dönüştürebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizle ve hayatınızla ilgili konuşmalarınız artabilir. Önemli görüşmeler ve anlaşmalar içine girebilirsiniz. Planlarınızı uygulamanın zamanı gelmiş bulunuyor, harekete geçin!

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ruhsal konulara odaklanacağınız bir döneme giriyorsunuz. Olayları gözden geçirebilirsiniz. Bu dönemde sırlarınızı kimseyle paylaşmayın, önemli adımlardan kaçının.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla yapacağınız eğlenceli organizasyonlar devreye girebilir. Onlarla iletişiminizin güçlendiğini göreceksiniz. İşten elde edilen gelirleriniz bu dönemde artabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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Hande Kazanova

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