AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın öğleden sonraya kadar Ay, Terazi burcunda dolaşacak. Özel hayatımız ve ilişkilerimiz gündemimizin ilk sıralarında olacak. Denge unsuru hayatımızda önem kazanıyor.

Boşaltım sistemimiz uyarılıyor. Böbreklerimizi ve idrar yollarımızı üşütmemeye özen göstermeliyiz. Özellikle öğleden sonraları bol su tüketmek çok faydalı olacak. Öte yandan evi havalandırmak, temizlik yapmak ve cam silmek uzun süreli etki sağlayacak. Bu konularda harekete geçebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda işbirlikçi yapınızla hareket edebilirsiniz. Özel konularda sevdiğiniz insana karşı sabırsız olabilirsiniz. Başka insanların yanında içinizdeki canavarı ortaya çıkarmayın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel planlarda, güzel etkiler altındasınız. Beraber çalıştığınız insanlarla iyi anlaşacaksınız. Ortaya çıkan bir iş sizi sinirli kılabilir, bu etkinin sizi esir almasına izin vermeyin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sanatsal işleriniz için güçlü kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Önemli işlerinizi mutlaka tamamlamanız gerekiyor. Kararsızlıklarınızı netleştirmeye özen göstermelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev hayatınıza dayalı ortak harcamalarınız ve görevleriniz için harekete geçebilirsiniz. Sevdiğiniz insanla birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Empatiyle dengeyi sağlamalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli işlerinizi aceleye getirmemeye çalışın, biraz daha programlı ilerleyin. Diğer insanlardan destek alacaksınız. Sevdiğiniz insanla aranızdaki uyum sizi çok mutlu edecek.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapılması gereken günlük rutin işleriniz önem kazanmaya başlıyor. Bugün her işinizi tek tek halletme ihtiyacı duyacaksınız. Sevdiklerinize karşı inatçılıktan ve asabilikten sakının.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi isteklerinizle sevdiğiniz insanın ihtiyaçları arasında gerilimler oluşabilir. Bazı işlerinizi aceleye getireceksiniz. Ailenizle aranızda bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dinlenmek isterken iş yoğunluklarınız buna izin vermeyebilir. Kendinize haksızlık etmeyin. İletişim halinde olduğunuz insanlarla bugün anlaşmazlıklarınız oluşabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda anlık çıkışlarınızla etrafınızı şaşırtabilirsiniz. Maddi konularda bazı zorlanmalarınız olsa bile, değişik yerlerde bulunmaktan çok mutlu olacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız ortamlarda özgüveniniz tam olacak. Bazı işleriniz kendiliğinden çözülürken, kişisel isteklerinizde zorlanmalar oluşabilir. Sinirlerinize hâkim olun.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yenilikler sizi heyecanlandırıyor. Dış ortamlarda keyfinize diyecek olmayabilir. Sizi az tanıyan insanlarla olan bağlantılarınızda anlaşmazlıklar yaşamaya meyilli olabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ani para harcamalarından ve kafanıza göre davranmaktan kaçının. Hayata bakış açınız oldukça rahat olabilir. Anlamlandıramadığınız konuların üzerine eğilmeniz gerekiyor.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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