AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın Ay, İkizler burcunda olacak. Üst solunum yollarımız uyarılıyor. Omuzlarımız, kollarımız, ellerimiz ve ciğerlerimiz, Ay’ın etkileriyle hassas olabilir. Romatizma problemi olanlar dikkat etmeli ve problemli bölgeyi rüzgârdan korumalılar. İletişim becerilerimiz artacağı için meraklı yapımızla etrafımızda olup bitenleri kovalayabiliriz. El becerisi isteyen her türlü iş için uygun günlerdeyiz. İş toplantıları, görüşmeler, satış ve pazarlama alanları açısından aktif bir gün olabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yakın çevrenizde olup bitene karşı meraklı olacaksınız. Rahat olmak istediğinizden insanlarla uğraşmaktan kaçınacaksınız. İş alanlarınızda bazı iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda ve sahip olduklarınız alanında kısa ve net bilgiler sizi tatmin edecek. Yaptığınız işten beklediğiniz somut adımları yeteri kadar göreceksiniz. Ailevi konularda çözüm yolunuz net.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalbinizi yerinden oynatacak heyecanlı haberler alabilirsiniz. Aşkta ve çocuklarınızla olan ilişkilerinizde her şey istediğiniz gibi olacak. Bugün, aileniz ve sosyal ortamlar arasında kalabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda ve duygusal yaşantınızda kendinizi istediğiniz gibi ortaya koyamayabilirsiniz. Geçmişle ilgili konuşmalar kafanızı kurcalayabilir. Sevdiğinizle yapılacak kısa planlar sizi mutlu edecek.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizde ve gruplarla yapacağınız işlerde, kendi isteklerinizi açık bir şekilde sergileyeceğinizden keyifli ve anlaşılır bir gün geçireceksiniz. Bazı şeylerin hesabını gözünüzde çok abartmayın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, anlaşılır bilgilerle hareket edeceksiniz. Maddi konularda biraz zorlansanız bile sorunların üstesinden gelmesini bileceksiniz. İş ve keyif arasında son derece verimli bir gün geçirebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzak çevrelerde ve az tanıdığınız ortamlarda kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Hayatın bir şekilde sizi desteklediğini bilmek, size mutluluk verecek. Aile hayatınızda göreceğiniz destek yüksek olacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa elde edilen gelirleriniz ve harcamalarınız ön plana çıkabilir. Sizi zorlayan olayların aslında işinize yaradığını göreceksiniz. Sosyal ortamlarda çok önemli konuşmalar gerçekleşebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkilerinizde meraklı tavırlarla hereket edecek, ortağınızın veya sevdiğiniz insanın kalbini kazanmayı bileceksiniz. Bugün, iş alanlarınız özel hayatınıza yetişememenize neden olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapmanız gereken ufak tefek işler için harekete geçebilirsiniz. Birçok işinizi bir an önce halletme derdindesiniz. Seyahatlerinizde zorlanmalar olabilir. Önemli iş görüşmeleri yapabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda kısmetleriniz fazla olabilir. Yapılacak bir seyahat ve ufak bir kaçamak planı sizi mutlu edebilir. Parasal konuları ve harcamaları dert etmeyin. Kafanıza gereksiz şeyler takılıyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev hayatınızda ve aile ilişkilerinizde ikili bir tutum takınabilir, hoşunuza gitmeyen şeyleri görmezden gelebilirsiniz. Şans sizden yana olacak. Hayatınıza yenilikler katmak istiyorsunuz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN