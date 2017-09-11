AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün ve yarın Ay, İkizler burcunda olacak. Üst solunum yollarımız uyarılıyor. Omuzlarımız, kollarımız, ellerimiz ve ciğerlerimiz, Ay’ın etkileriyle hassas olabilir. Romatizma problemi olanlar dikkat etmeli ve problemli bölgeyi rüzgârdan korumalılar. İletişim becerilerimiz artacağı için meraklı yapımızla etrafımızda olup bitenleri kovalayabiliriz. El becerisi isteyen her türlü iş için uygun günlerdeyiz. İş toplantıları, görüşmeler, satış ve pazarlama alanları açısından aktif bir gün olabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yakın çevrenizde olup bitene karşı meraklı olacaksınız. Rahat olmak istediğinizden insanlarla uğraşmaktan kaçınacaksınız. İş alanlarınızda bazı iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda ve sahip olduklarınız alanında kısa ve net bilgiler sizi tatmin edecek. Yaptığınız işten beklediğiniz somut adımları yeteri kadar göreceksiniz. Ailevi konularda çözüm yolunuz net.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalbinizi yerinden oynatacak heyecanlı haberler alabilirsiniz. Aşkta ve çocuklarınızla olan ilişkilerinizde her şey istediğiniz gibi olacak. Bugün, aileniz ve sosyal ortamlar arasında kalabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda ve duygusal yaşantınızda kendinizi istediğiniz gibi ortaya koyamayabilirsiniz. Geçmişle ilgili konuşmalar kafanızı kurcalayabilir. Sevdiğinizle yapılacak kısa planlar sizi mutlu edecek.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizde ve gruplarla yapacağınız işlerde, kendi isteklerinizi açık bir şekilde sergileyeceğinizden keyifli ve anlaşılır bir gün geçireceksiniz. Bazı şeylerin hesabını gözünüzde çok abartmayın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, anlaşılır bilgilerle hareket edeceksiniz. Maddi konularda biraz zorlansanız bile sorunların üstesinden gelmesini bileceksiniz. İş ve keyif arasında son derece verimli bir gün geçirebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzak çevrelerde ve az tanıdığınız ortamlarda kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Hayatın bir şekilde sizi desteklediğini bilmek, size mutluluk verecek. Aile hayatınızda göreceğiniz destek yüksek olacak.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa elde edilen gelirleriniz ve harcamalarınız ön plana çıkabilir. Sizi zorlayan olayların aslında işinize yaradığını göreceksiniz. Sosyal ortamlarda çok önemli konuşmalar gerçekleşebilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel ilişkilerinizde meraklı tavırlarla hereket edecek, ortağınızın veya sevdiğiniz insanın kalbini kazanmayı bileceksiniz. Bugün, iş alanlarınız özel hayatınıza yetişememenize neden olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapmanız gereken ufak tefek işler için harekete geçebilirsiniz. Birçok işinizi bir an önce halletme derdindesiniz. Seyahatlerinizde zorlanmalar olabilir. Önemli iş görüşmeleri yapabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda kısmetleriniz fazla olabilir. Yapılacak bir seyahat ve ufak bir kaçamak planı sizi mutlu edebilir. Parasal konuları ve harcamaları dert etmeyin. Kafanıza gereksiz şeyler takılıyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev hayatınızda ve aile ilişkilerinizde ikili bir tutum takınabilir, hoşunuza gitmeyen şeyleri görmezden gelebilirsiniz. Şans sizden yana olacak. Hayatınıza yenilikler katmak istiyorsunuz.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.