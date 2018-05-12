BAŞINIZA NELER GELECEK?

BUGÜN gökyüzündeki Merkür-Mars dik açısıyla iletişimimizde sinirli, gergin ve tartışmacı olabiliriz. Düşünmeden konuşabilir, sert tepkiler verebiliriz. Sevdiklerimizi çok fazla hırpalamamak adına daha kontrollü ilerlemeliyiz. Diğer yandan Güneş-Plüton olumlu açısıyla otoritelerden, önemli insanlardan, büyüklerimizden aradığımız desteği görecek ve onaylanacağız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sinirli yapınızı göz önünde bulunacağınız kalabalık ortamlarda ortaya koyabilirsiniz. Gerginliklerinizin hayatınızdaki düzeni bozmasına izin vermeyin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlarda oldukça gergin ve sinirli olabilirsiniz. Hayatınızda değişimler var ve siz bu değişimler konusunda önemli insanlardan destek alıyorsunuz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaş ortamlarınızda kolay tepki vermeye meyillisiniz. Kendi gücünüzle ve diğer insanlardan da destek alarak işleri istediğiniz gibi yoluna koyacaksınız

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde ağzınızdan çıkanları kulağınız duymalı. Sosyal çevrenizdeki insanlardan göreceğiniz destekle zorlukları ve sıkıntıları kolaylıkla aşabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gerginliklerinizi kontrol edin. Çok çabuk tepki verebilir, sinirli konuşmalar içine girebilirsiniz. Gelecek haftaya hazırlanırken kendinizi güçlü hissedeceksiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kolay sinirlenmeye ve tepki vermeye açık olacaksınız. Gezintilere çıkmak gerilimi aşağıya çekebilir. Sanatsal işlerinizde kendinizi çok güçlü göreceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçinizde tuttuğunuz birçok konu, aile ve özel hayatınızda bir sınav gibi sizi zorlayacak. Karşı taraftan alacağınız sonuçlara vereceğiniz tepkilere dikkat edin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenize karşı anlayışı elden bırakmayın. İletişim gücünüzü ilişki içinde olduğunuz insandan alabilirsiniz. Ortaklaşa işlerinizde de güçlü etkileriniz var.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gerginliğinizi kontrol etmelisiniz. Aşk hayatınızda kolay öfkelenmeye açıksınız. İş alanlarınızdan alacağınız güçlü desteklerle olayları aşabileceksiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızdaki planları anlatırken sevdiklerinizi de işin içine dahil etmeye çalışın. Hayattan alacağınız keyifle istediğiniz birçok şeyi gerçekleştirebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçsel ve dışsal gerginliklerinizi iyi kontrol edin. Biraz rahatlamalısınız. Aile hayatınızdan alınacak güçle sıkıntı yaşadığınız konuları yoluna koyabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaş ortamlarınızda gerginliğinizi kontrol edin. Çabuk tepki verebilirsiniz. Güçlü insanlardan göreceğiniz destekle girişimler konusunda rahatlıyorsunuz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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