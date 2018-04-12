AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bug ün gökyüzünde oluşan Venüs-Neptün sekstiliyle, oldukça keyifli ve romantik etkiler altında olabiliriz. Başkalarına ve sevdiklerimize karşı anlayışımız ve fedakârlıklarımız yüksek olabilir. Sanatsal ve kreatif işlerimizde çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Romantizm rüzgârları keyfimizi artırabilir.
BUGÜN DOĞANLAR
ün doğduysanız rahat, sakin, esnek ve dikkatli bir insansınız. Anlayışlı tavırlarınız herkes tarafından sevilmenize neden oluyor. Toplumsal konularda başarılı ve mutlu olursunuz.
Dürüst yapınızla ve sabır göstererek hayatta iyi şeyler elde edeceksiniz. Bu sene, özel hayatınızda çok güzel gelişmeler yaşanacak.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün maddiyata dayalı konularda beklenmedik yerlerden güzel destekler görebilirsiniz. Kafanızda bir sürü plan var ve siz farkında olmadan bu planlara göre hareket edeceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizden alacağınız ilham ve güzel desteklerle hayatınızı şekillendirmeniz kolay olabilir. Kafanıza üşüşen ani ve beklenmedik fikirleri bir kenara not etmelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer ortamlarınızda hayal gücünüzü ortaya koyabilecek ve sorunlara kendi tarzınızla yaklaşmayı bileceksiniz. Çevrenizdeki birçok insana ilham kaynağı olacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde daha çok sosyal çevre işlerinizle uğraşmayı tercih edeceksiniz. Finansal konularda kaynaklarınızı çok iyi kullanmanız gerektiğinin farkında olacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinize yönelik alanlarda başkalarından alacağınız desteklerle rahat ilerleyeceksiniz. Hayata esnek ve rahat gözlerle bakmayı başarırsanız özel ilişkilerinizde çiçekler açabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla yapacağınız seyahat planlarınız sizi mutlu edebilir. Ailenizi yapılması gereken işlerde ihmal etmeyin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda destek alacağınız bir gün olabilir. Yaptığınız yardımlar sayesinde yeni iş fırsatları oluşabilir. Beraber çalıştığınız insanlara yardım etmek isteyeceksiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda yaratıcılığınız ve romantikliğiniz yüksek olacak. Sevdiğiniz insana anlayışla yaklaşabilirsiniz. Bugün, maddi konularda çok güzel haberler alabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yardımseverliğiniz gün boyunca etkili olabilir. Sevdiklerinize karşı empatiniz ve anlayışınız çok yüksek çalışacak. Kendi isteklerinizi ihmal etmemeye özen göstermelisiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda romantik ve fedakâr davranışlarınız ön planda olacak. Yaratıcılığa dayalı işleriniz varsa şanslı etkiler altındasınız. Olaylara değişik yollardan yaklaşacaksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızdaki ilişkilerinizde anlayışlı tavırlarınız ön planda olacak. Empatiyle hareket edeceksiniz. Bugün, sevdiklerinizle beraber hareket etme arzunuz ön plana çıkabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişim halinde olacağınız insanlara karşı anlayışlısınız. Onlardan da aradığınız desteği görebilirsiniz. Çevrenizin sizi desteklediğini yaşayacağınız olaylarla fark edeceksiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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