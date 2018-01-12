AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın Ay, Yay burcunda olacak. Sırt, siyatik ve varis ağrıları azabilir. Ev işlerinde temizlik ve tamirat için çok uygun günlerdeyiz.

Protein ağırlıklı beslenmek vücudumuza iyi gelecek. Bol meyve tüketmek yararımıza olacak. Isınmadan spor yapmamaya özen göstermemiz gerekiyor.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi değiştirmeniz gereken noktalarda problemlerinizi iyi göreceksiniz. Farklı ortamlarda duygularınız çabuk değişebilir. Sabırsızlık gösterebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, tüm enerjinizi ailenize ve sevdiklerinize harcamak isteyebilirsiniz. İçinizdeki değişim isteğini, partnerinize anlatmadan harekete geçmeyin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkilerinizde güçlü ve hızlı davranışlar sergilemeniz mümkün. Kafanızdan atamadığınız iş konularından uzaklaşın ve iletişiminizi sağlam tutun.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bulunduğunuz çevrelerden kolay sıkılacak ve farklı aktiviteler içine girmek isteyeceksiniz. Sağlığınızı fazla zorlayacak olaylardan uzak durun.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda karşılık göremediğinizde çabuk tepki verebilirsiniz. Her şeyi hızlı yapmaya meyilli olacaksınız. Değişik konular ilginizi çekecek.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yanlış anlaşılmalara kolay tepki verebilirsiniz. Sevdiğiniz insanla iletişiminizde her zamanki yaşantınızın dışına çıkıp yeni planlar yapmak isteyeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun telefon ve haberleşme trafiğinizle, günü sakin geçirmeniz zor görünüyor. Arkadaş çevrenizle beraber güzel planlar yapabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızın genelinde bir monotonluk söz konusu olabilir ya da siz böyle hissedebilirsiniz. Halbuki bu aralar şansınızı kendiniz yaratıyorsunuz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yerinizde duramayan yapınızla çabuk hareket etmek isteyeceksiniz. Olayları gözlemleme yeteneğiniz yoğun, sevdiklerinizle iletişiminiz iyi olacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Konuları kafanızda gereğinden fazla büyütebilirsiniz. Duygularınızı daha çok kendinize saklayacaksınız ama davranış olarak içinizde tutamayabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çalışıyorsanız farklı temalarla kendinizi ortaya koymayı tercih edebilirsiniz. Çalışmıyorsanız, sosyal çevrenizle yapılacak planlar çok hoşunuza gidebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık ortamlarda bulunmayı tercih edeceksiniz. Güçlü duygularınızı ve hırsınızı işinizde veya özel hayatınızda bir şekilde göstermek isteyeceksiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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