AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN ve yarın Ay, Yay burcunda olacak. Sırt, siyatik ve varis ağrıları azabilir. Ev işlerinde temizlik ve tamirat için çok uygun günlerdeyiz.
Protein ağırlıklı beslenmek vücudumuza iyi gelecek. Bol meyve tüketmek yararımıza olacak. Isınmadan spor yapmamaya özen göstermemiz gerekiyor.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi değiştirmeniz gereken noktalarda problemlerinizi iyi göreceksiniz. Farklı ortamlarda duygularınız çabuk değişebilir. Sabırsızlık gösterebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, tüm enerjinizi ailenize ve sevdiklerinize harcamak isteyebilirsiniz. İçinizdeki değişim isteğini, partnerinize anlatmadan harekete geçmeyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel ilişkilerinizde güçlü ve hızlı davranışlar sergilemeniz mümkün. Kafanızdan atamadığınız iş konularından uzaklaşın ve iletişiminizi sağlam tutun.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bulunduğunuz çevrelerden kolay sıkılacak ve farklı aktiviteler içine girmek isteyeceksiniz. Sağlığınızı fazla zorlayacak olaylardan uzak durun.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda karşılık göremediğinizde çabuk tepki verebilirsiniz. Her şeyi hızlı yapmaya meyilli olacaksınız. Değişik konular ilginizi çekecek.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yanlış anlaşılmalara kolay tepki verebilirsiniz. Sevdiğiniz insanla iletişiminizde her zamanki yaşantınızın dışına çıkıp yeni planlar yapmak isteyeceksiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yoğun telefon ve haberleşme trafiğinizle, günü sakin geçirmeniz zor görünüyor. Arkadaş çevrenizle beraber güzel planlar yapabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızın genelinde bir monotonluk söz konusu olabilir ya da siz böyle hissedebilirsiniz. Halbuki bu aralar şansınızı kendiniz yaratıyorsunuz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yerinizde duramayan yapınızla çabuk hareket etmek isteyeceksiniz. Olayları gözlemleme yeteneğiniz yoğun, sevdiklerinizle iletişiminiz iyi olacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Konuları kafanızda gereğinden fazla büyütebilirsiniz. Duygularınızı daha çok kendinize saklayacaksınız ama davranış olarak içinizde tutamayabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çalışıyorsanız farklı temalarla kendinizi ortaya koymayı tercih edebilirsiniz. Çalışmıyorsanız, sosyal çevrenizle yapılacak planlar çok hoşunuza gidebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalabalık ortamlarda bulunmayı tercih edeceksiniz. Güçlü duygularınızı ve hırsınızı işinizde veya özel hayatınızda bir şekilde göstermek isteyeceksiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.