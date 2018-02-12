HAFTAYA BAKIŞ

HAFTAYA biraz endişeli ama iş konularına odaklanarak başlayabiliriz. Bu hafta birçok konuda önemli açılımlar yaşayabilir, hayata keyifle bakabiliriz.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece bir parçalı Güneş tutulması oluşacak. Toplumsal olaylar önem kazanıyor. Kalıcı ve uzun soluklu işler ve ilişkiler peşinde olabiliriz.

Hafta sonuysa hem iletişimimizde hem de kimliğimizde daha duygusal ve empatik adımlar devrede olabilir. Bu süreçte enerjimizi iyi kullanmaya çalışalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda doğru kararlar aldığınızın farkındasınız ama duygularınızda tatmin sağlamak kolay olmayabilir. Bu hafta sosyal ortamlara dayalı işlerinizde hareketlenmeler olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğitim ve seyahate dayalı işlerinizde kendinizi istediğiniz gibi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Az tanıdığınız yerlerde ve insanlar içerisinde melankolik yönleriniz ortaya çıkabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa harcama alanlarınızda önlem almanıza rağmen tedirginlik hissedebilirsiniz. Bu hafta seyahat, uzak akrabalar, eğitim, medya ve ticaret alanlarına odaklanacaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ve ortaklı işlerinizde güvensiz ve tedirgin tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Ortaklaşa gelirler- giderler alanlarınız ve ödemeler hayatınızın merkezinde olacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya iş alanlarınızda takılacağınız bazı konularla başlayabilirsiniz. İnsanlara karşı güvensiz tavırlarınız nedeniyle çok çabuk düşman kazanabilirsiniz. Özel hayatınız hızlanacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda veya çocuklarınızla ilgili konularda fazla hassas davranmaya meyilli olabilirsiniz. Kontrol ve disiplin sevdiklerinizin üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya ailenize dayalı işlerde sorumluluk alarak başlayabilirsiniz. Olayları kontrol etmeye çalıştıkça, olmadık sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta aşk hayatınız renklenecek.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, güvensiz tavırlarınız ön planda olabilir. Beklenmedik durumların moralinizi bozmasına izin vermeyin. Bu hafta enerjinizi ailenizle ilgili konularda harcayacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı şeylerin sizi korkutmasına izin vermemelisiniz. Takıntılı davranmamaya özen gösterin. Haftanın genelinde yakın çevrenizle ve iletişimle ilgili konular devrede olacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinize yönelik adımlarınızda bazı şeylerin istediğiniz gibi olmaması moralinizi bozabilir. Parayla ilgili konular devrede olacak, bu alanda enerjinizi kullanacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya üzerinizde gerginlik hissederek başlayabilirsiniz. Olayları büyütebilirsiniz. Bu hafta kişisel girişimleriniz ve adımlarınız adına önemli bir tutulma sizi bekliyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi kalabalık ortamlarda güvensiz hissedebilirsiniz ve melankoliye bir eğiliminiz olabilir. Haftanın genelinde başkalarına yardım etme gibi etkileriniz yüksek olabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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