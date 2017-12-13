BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN gökyüzünde oluşan Güneş-Merkür kavuşumuyla yarım kalmış, tamamlanmamış meselelerin yeniden karşımıza geldiğini görebilir, önemli çözümlemeler içine girebiliriz. Olayları fark etmek, düşünmek, konuşmak ve çözüme kavuşturmak için güzel bir gün olacak. Daha önceden konuşulmuş işler yeniden karşımıza gelebilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yarım kalmış işlerinizin üzerine düşebilir, sıkıntı yaşadığınız sorunları giderecek ortamları yakalayabilirsiniz. Bazı konuların üzerinden birkaç kez geçmeniz gerekebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanıza takılan konuları halletmek için kolları sıvamalısınız. Özellikle ortaklaşa parasal işlerinizde yarım kalmış, tamamlanması gereken konuların üzerine düşün.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, sevdiğinizle veya ortağınızla sıkıntı yaşadığınız konu ve olayları çözüme kavuşturabilirsiniz. Görmediğiniz ve fark etmediğiniz bazı konular karşınıza gelebilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve hizmet alanlarınızda çözüme kavuşması gereken konular olabilir. Daha önceden konuştuğunuz bir iş gündeme gelebilir. Etrafınızdaki konulara mantıkla yaklaşacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda eski konuşmaların sonuçları yaşanabilir. Önceden konuştuğunuz bir iş karşınıza gelebilir. Çocuğunuz varsa onunla paylaşımlarınız artabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizde eski konular gündeme gelebilir. Konuşulmuş bir ev işinizi halletmek isteyebilirsiniz. Aile büyüklerinizle konuşmalarınızı artırabilir ve sorunlarınızı konuşabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde eski bir mesele veya iş yeniden karşınıza gelebilir. Konuşmalarınız ve görüşmeleriniz hızlanabilir. Yakın çevrenizle olan iletişiminizde sıkıntılarınıza odaklanmalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda daha önceden konuşulmuş işleri gözden geçireceksiniz. Önemli bir para meselesi karşınıza gelebilir. Bu konuda mantıklı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eski meselelerin üzerinden geçebilirsiniz. Yarım kalmış bir proje karşınıza gelebilir. Bugün, sıkıntı ve sorun yaşadığınız konuların üzerine eğilmek çok işinize yarayabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yarım kalan işlerinizi sonuca ulaştırmalısınız. Bir olayın nasıl çözüme ulaştıracağınızı fark edebilirsiniz. Olayların derinine inmeye çalışın, yüzeysel değerlendirmeler yapmayın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda söz verdiğiniz konuları gözden geçireceksiniz. Eski arkadaşlarınızla iletişiminizi ve daha önceden konuşulmuş işlerinizi tamamlamanın yollarını bulacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda sıkıntı yaşadığınız konuların üzerinden geçebilir, doğru ilişkilerle sıkıntılarınızı çözüme ulaştırabilirsiniz. Önceden konuşulmuş bir proje yeniden karşınıza gelebilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.