BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN gökyüzünde oluşan Güneş-Merkür kavuşumuyla yarım kalmış, tamamlanmamış meselelerin yeniden karşımıza geldiğini görebilir, önemli çözümlemeler içine girebiliriz. Olayları fark etmek, düşünmek, konuşmak ve çözüme kavuşturmak için güzel bir gün olacak. Daha önceden konuşulmuş işler yeniden karşımıza gelebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yarım kalmış işlerinizin üzerine düşebilir, sıkıntı yaşadığınız sorunları giderecek ortamları yakalayabilirsiniz. Bazı konuların üzerinden birkaç kez geçmeniz gerekebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanıza takılan konuları halletmek için kolları sıvamalısınız. Özellikle ortaklaşa parasal işlerinizde yarım kalmış, tamamlanması gereken konuların üzerine düşün.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sevdiğinizle veya ortağınızla sıkıntı yaşadığınız konu ve olayları çözüme kavuşturabilirsiniz. Görmediğiniz ve fark etmediğiniz bazı konular karşınıza gelebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet alanlarınızda çözüme kavuşması gereken konular olabilir. Daha önceden konuştuğunuz bir iş gündeme gelebilir. Etrafınızdaki konulara mantıkla yaklaşacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda eski konuşmaların sonuçları yaşanabilir. Önceden konuştuğunuz bir iş karşınıza gelebilir. Çocuğunuz varsa onunla paylaşımlarınız artabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizde eski konular gündeme gelebilir. Konuşulmuş bir ev işinizi halletmek isteyebilirsiniz. Aile büyüklerinizle konuşmalarınızı artırabilir ve sorunlarınızı konuşabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde eski bir mesele veya iş yeniden karşınıza gelebilir. Konuşmalarınız ve görüşmeleriniz hızlanabilir. Yakın çevrenizle olan iletişiminizde sıkıntılarınıza odaklanmalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda daha önceden konuşulmuş işleri gözden geçireceksiniz. Önemli bir para meselesi karşınıza gelebilir. Bu konuda mantıklı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eski meselelerin üzerinden geçebilirsiniz. Yarım kalmış bir proje karşınıza gelebilir. Bugün, sıkıntı ve sorun yaşadığınız konuların üzerine eğilmek çok işinize yarayabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yarım kalan işlerinizi sonuca ulaştırmalısınız. Bir olayın nasıl çözüme ulaştıracağınızı fark edebilirsiniz. Olayların derinine inmeye çalışın, yüzeysel değerlendirmeler yapmayın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda söz verdiğiniz konuları gözden geçireceksiniz. Eski arkadaşlarınızla iletişiminizi ve daha önceden konuşulmuş işlerinizi tamamlamanın yollarını bulacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda sıkıntı yaşadığınız konuların üzerinden geçebilir, doğru ilişkilerle sıkıntılarınızı çözüme ulaştırabilirsiniz. Önceden konuşulmuş bir proje yeniden karşınıza gelebilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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