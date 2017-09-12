BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşan Venüs-Satürn olumlu açısıyla, ilişkilerimizde her zamankinden daha istikrarlı ve daha gerçekçi adımlar atmaya hazır olacağız. Maddi konularda sağlam temellere dayanan, kalıcı ilişkiler bizi destekleyecek. Ekonomik davranmak ve düşünmek önem kazanıyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalı ve gereksiz yere enerji harcamaktan kaçınmalıyız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda olumlu etkiler altında olacaksınız. Çok önemli bir eğitim fırsatı yakalayabilirsiniz. Bugün, kendinizi iyi ifade etmeye çalışın. Düşüncelerinizdeki gelgitler sizi zorlayabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile hayatınızda şanslarınız yüksek olabilir. Ortak para harcamalarınızda, birikimlerinizde ve yapılması gereken aile hayatınıza yönelik işlerinizde etkileşimleriniz son derece yüksek olacak.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda veya iletişime dayalı kreatif işlerinizde güzel şanslara sahip olabilirsiniz. Özel hayatınızda, ilişkilerinizin yakın çevreniz tarafından desteklendiğini görebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Aile hayatınızda keyfinize diyecek olmayabilir. Eliniz bollaşabilir, hayatın tadını çıkarabilirsiniz. Yapmayı düşündüğünüz bir harcama devrede olacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizle olan bağlantınız gayet olumlu. Yakın çevrenizden karşınıza gelecek olan fırsatlar sizi çok mutlu edebilir. İletişimsel işlerinizde başarıyı yakalayabilir ve planlarınızı devreye sokabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün hem parasal konularda hem de ailenizle ilgili sorumluluklarınızda hayat size göz kırpacak. Kendinizi geliştireceğiniz alanlarda hayatın birçok fırsatı karşı- nıza getirdiğini görebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İdealleriniz ve beklentileriniz doğrultusunda kalıcı seçenekler karşınıza gelecek. Yakın çevreniz ve arkadaşlarınız arasında kalıcı ilişkiler kurulabilir. Etrafınızdaki insanların ilgisini çekeceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konulardaki mücadelenize gizli destekler alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda kuracağınız ilişkiler kalıcı maddi adımları karşınıza getirecek. Uğraşmanıza gerek yok, her şey ayağınıza geliyor.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sizi az tanıyan ve iletişim içinde bulunan insanlarla kalıcı adımlar atabilirsiniz. Eğitime dayalı konularda destekleneceksiniz. Özel ilişkinizde oluşacak bazı gerginlikleri kafanıza takmayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal işlerinizde kalıcı sonuçlar almaya hazırsınız. Hayatın maddi yönleriyle uğraşırken manevi tarafınızla kararlar aldı- ğınızı görebilirsiniz. Bu dönem kafanızda birçok düşünce var.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz kişiyle gelecek planlarınızı devreye sokabilir, sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Aldığınız güzel haberler sizi destekleyecek. Hayatı gereğinden fazla ciddiye alıyorsunuz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda güzel bağlantılar ve kalıcı adımlar devrede olabilir. İş hayatınızla ilgili bir olayın sizi çok fazla etkilemesine izin vermeyin. Olayların lehinize olduğunu düşünüp rahatlayın.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN