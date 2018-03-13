BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN oluşan Güneş-Jüpiter olumlu açısıyla çeşitli fırsatlarla karşılaşabiliriz. Kendimizi mutlu ve şanslı göreceğiz. Diğer yandan Venüs’ün Satürn’le olumsuz açısı bizi ilişkilerimizde ve parasal alanda zorlayabilir. İlişkilerimizde desteklenmediğimizi görebilir veya kendimizi yorgun ve yalnız hissedebiliriz.
BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN doğduysanız, açık yürekli, dost canlısı, sosyal, popüler ve başarılı bir insansınız. Oldukça rahat ve çekici tavırlarınızla sosyal ortamların vazgeçilmezi sizsiniz. Seyahat etmek, dünyayı keşfetmek ve doğayı görmek ilginizi çekiyor. Bu sene, hayatınızda güzel açılımlar oluşabilir. İlişkilerinizi çok zorlamayın.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatın karşınıza getireceği fırsatları sevecek, ortak girişimlerinizde önemli şanslar yakalayacaksınız. Bugün, parayla olan ilişkinizde bazı sorunlar oluşabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önem verdiğiniz bir arkadaşınızla ortak bir işin temellerini atabilirsiniz. Uzak çevrenizin sorumlulukları bazı olaylarda kendinizi yalnız hissetmenize neden olabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Göz önünde bulunacağınız ortamlarda güzel şanslara ve fırsatlara sahip olacaksınız. İşlerinizin karşılığını görebilirsiniz. Bazı arkadaş ilişkilerinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda mutluluktan uçabilirsiniz. Bu hafta iş ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Özel hayatınızın sorumlulukları iş bağlantılarınızı ve sosyal çevre ilişkilerinizi zorlayabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Günlük işlerinizin düzeni sekteye uğrayabilir. Kendinizi ve sağlığınızı önemseyin. İletişiminizi kuvvetli tutumaya çalışın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanla iletişiminiz güzel çalışabilir. Ortak parasal işlerinizde bazı sorunlara açık olabilirsiniz. Diğer insanlarla olan bağlatılarınızda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizin karşılığını etkili bir şekilde alabilirsiniz. Özel hayatınızda kendinizi mutsuz ve yorgun hissetmeniz mümkün. Sevdiğiniz kişinin sizi anlamadığını düşünebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sanata ve yaratıcılığa dayalı işlerinizde kendinizi gösterecek değişik şanslarla karşılaşacaksınız. Bugün, beraber iş yaptığınız insanlarla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yuvanızla ilgili konularda kendinizi şanslı ve mutlu görecek, huzuru evinizde bulacaksınız. Riskli işlerden kaçının. Eğlenceye dayalı harcamalarınızda bazı sıkıntılar oluşabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gelecek planlarınızı ve işlerinizi devreye sokabilirsiniz. Girişimlerinizde destekleneceksiniz. Diğer yandan aile bağlantılarınız ve ilişkilerinizde zorlanmalar oluşabilir, dikkatli olun!
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşınıza yeni seçenekler gelebilir.Güzel bir iş bağlantısı gerçekleştirebilirsiniz. Yakın çevre ilişkilerinizde, aile hayatınızda beklenmedik oluşumlar ilişkilerinizi zedeleyebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğitimsel alanda ve geleceğe yönelik adımlarınızda şanslarla karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevre sorumluluklarınız sizi en çok para yönünden vurabilir. İlişkilerinizde sıkıntılara açıksınız
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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