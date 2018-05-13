AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün akşam saatlerine kadar Ay, Koç burcunda dolaşacak. Anlık çıkışlardan kaynaklanan duygusal sarsıntılar ve değişimler söz konusu olabilir. Sabırsızlık öne çıkabilir. İşler istediğimiz gibi gitmezse kaprisli, inatçı, aceleci eğilimlerimiz olabilir. Aynı zamanda cesur ve atak yönlerimiz devreye girebilir. Beslenmede protein ön plana çıkabilir. Baş ağrılarına dikkat edelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, maddi konuşmalarda beklentilerinizi dile getirin. Sorumluluklar üzerinizde yük oluşturabilir. Akşam saatlerinde önemli işlerle ilgileneceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayata dair önemli sorumluluklarınızda bazı zorlanmalar oluşabilir. Kadersel etkiler altındasınız. Karşınıza çıkacak durumların sizi değiştirmesine izin verin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda başkalarıyla olan işbirlikleriniz önem kazanıyor. Özel hayatınızda sevdiklerinizden beklentilerinizi dile getirmek sizin için önemli olacak.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizle beraber girişeceğiniz işlerinizde bazı tıkanmalara açıksınız. İstek ve beklentilerinizi dile getirmeli, duygusal yönünüzden beslenmelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Göz önünde olacağınız ortamlarda karşınıza gelecek olan fırsatlar sizi iki arada bırakabilir. Hangi sorumluluklarınızın daha önemli olduğunu fark etmelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, sevdiğiniz insanla olan ilişkinizde bazı beklentilerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Sorumluluklarla uğraşmak ve yenilerini üstlenmek sizi yorabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizin duygusal sorumluluklarını üstlenmek sizi yorabilir. Aynı anda birden fazla konu ve olayla uğraşabilirsiniz. Sevdiklerinize karşı açık olmalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızın maddi sorumlulukları sizi fazlasıyla zorlayabilir. Hayattan beklentilerinizi dile getirmeli ve her şeyden önce kendinize dürüst olmalısınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizde olabildiğince net ve istikrarlı olmalısınız. Bazı olaylar elinizde olmayabilir. Önemli işleriniz için birkaç gün daha beklemenizde fayda var.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda beklentilerinizi mutlaka dile getirmelisiniz. Üzerinizde baskı oluşabilir. Akşam saatlerinde ilgi alanınızı eğlenceli konulara kaydıracaksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınız ve sosyal çevrenizin gereklilikleri arasında gidip geliyorsunuz. Akşam saatlerinde evinizde dinlenmek ve rahatlamak çok önemli olacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve kariyer sorumluluklarınız sizi zorlayabilir. İsteklerinizi net bir şekilde dile getirin. Akşam saatlerinde yapacağınız planlar hayatınıza keyif katabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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