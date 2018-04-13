AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün Ay, Balık burcunda olacak. Astrolojide Balık burçları ayakları, ayak parmaklarını ve mukus salgısını temsil eder. Bu organlarımıza yüklenmeden hareket edelim. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. Kararsızlıklara ve kafa karışıklığına karşı dikkatli olmalıyız.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız, sağlam, sempatik, güzel ve sanatçı ruhlu bir insansınız. Güzel ve estetik olan her şeye fazlasıyla ilgi duyuyorsunuz. Biraz bencilliğiniz var. Aşırı merakınız nedeniyle etrafınızda neler olup bittiğini hep bilmek istiyorsunuz. Bu sene, hayatınızdaki çalkantılı olayları bir düzene oturtabilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sahip olduğunuz her şeyin maneviyatınızla bağlantısı var. Duygusal olarak geçmişe dönüşleriniz fazla olabilir. Gönlünüzden geçenlerin kolaylıkla gerçekleştiğini göreceksiniz
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda keyifli bir gün geçirebilirsiniz. İnsanlar hayatınızla ilgili önemli konularda size yardımcı olmak isteyebilirler. Gerçekçilikten uzaklaşmamalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılığınız iş alanlarınıza olumlu yansırken, kafanızdaki planları devreye sokabilirsiniz. Toplum önünde fark edileceksiniz. İletişiminizi güçlü ve açık tutmaya özen gösterin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla planlarınızı devreye sokabilirsiniz. Grupsal enerjiler içinde daha rahat olduğunuz bir dönemdesiniz. Bu aralar çevrenizin yönlendirmelerine açık olmalısınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarından alacağınız yardımsever etkilerle kafanızdaki planları şekillendirebilirsiniz. Bu dönem başkalarına yardım etmek her anlamda ruhunuza iyi gelebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda güzel bir seyahat gündeme gelebilir. Sevdiğiniz kişiye karşı şefkat dolu ve anlayışlı olacaksınız. Kafa karmaşalarından uzaklaşmaya gayret etmelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda fedakâr etkileriniz devrede. Gerçekçi olmaya özen gösterin. İş alanlarınızda dağılma etkisine karşı dikkatli olun. Maddi konularda başarılı adımlar atılabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda biraz hayalci davranabilirsiniz. Kendinizi eğlenceli olaylara kolay kaptırabilirsiniz. Başkalarının hikâyelerini dinlerken, kendi yaşadıklarınızı sorgulayacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenize yardım etme konusunda istekli olacaksınız. Hayatın yönetemediğiniz yanlarına karşı ciddi yaklaşımlarınız olabilir. Yapılması gereken işlerinizi ertelemeyin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle eğlenceli programlar devrede olacak. Bugün fazlasıyla dalgın ve hayalperest olabilirsiniz. Özel hayatınızda sevdiğinizle paylaşımlarınızı devreye sokun.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, ailenize ve sevdiklerinize karşı cömert olabilirsiniz. Parasal olarak onlara yardım etmek isteyeceksiniz. Bu yardımı yaparken hayalperest ve dağınık olmaktan kaçının.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanlar yaratıcılığınızı artırabilir. Dağınık etkilere ve kafa karışıklığına karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Diğer insanlara karşı şefkatiniz çok yüksek olacak.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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