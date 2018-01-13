BAŞINIZA NELER GELECEK?
BU hafta sonu çabuk tepki vermeye ve köprüleri atmaya meyilli olacağız. Çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizde bazı sıkılganlıklar, heyecan isteği veya bazı zorlanmalar oluşabilir. Otorite figürleriyle ve önemli insanlarla anlaşmakta zorlanabiliriz. Anlık tepkilerimizi iyi kontrol etmeye çalışalım. Farklı konu ve olaylar her zamankinden daha çok ilgimizi çekebilir. İlişkilerimizde tansiyonlu durumlar ortaya çıkabilir, sinirlerimize hâkim olmaya çalışalım.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçsel sıkıntılarınız toplum önünde sizi sıkıştırabilir. Göz önünde olacağınız ortamlarda kolay tepki vereceksiniz. Hayatı daha geniş açıdan görmeye gayret etmelisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahatteyseniz beklenmedik olaylara açık olmalısınız. Hem özel hayat ilişkilerinize hem de çalışıyorsanız iş alanlarınıza dikkat edin. Önemli sorumluluklar devrede olacak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son anda çıkacak bir ödeme, parasal bir mesele veya aidat sorun yaratabilir. Sosyal ortamlarda beklenmedik olaylara açık olun. Tepkilerinizi kontrol etmeniz gerekiyor.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanla ilişkinizde üstleneceğiniz sorumluluklar ve yükler, size hayatın zorluğunu sorgulatabilir. Ortaklaşa bir işiniz
varsa sürtüşmelerden uzak durun.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Az samimi olduğunuz insanlarla birbirinize çok kolay tepki verebilirsiniz. Görev gibi gördüğünüz şeylere karşı sıkılganlıklarınız bu hafta sonu sizi fazlasıyla yorup yıpratabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygusallığınız yüksek çalışabilir. Sevdiğiniz insanla sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Parasal konulara vereceğiniz tepkiler ilişkinizin dinamiğini sarsabilir. Empatiyi elden bırakmayın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev ve aile hayatınıza kanalize olduğunuz bugünlerde ailenizle anlaşmanız kolay olmayacak. Ailevi konular yüzünden sevdiğiniz insanla sürtüşmeler yaşayabilirsiniz, dikkatli olun!
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişim halinde olacağınız insanlarla bazı sorunlar oluşabilir. Sosyal medyada bazı konularda vereceğiniz tepkiler aşırı olabilir. Etrafınızda olup bitenlerden kolay etkileneceksiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sorumluluklarınız hoşunuza gitmeyebilir. Sevdiğiniz insana veya çocuğunuza karşı duygularınız yüksek olacak. Sıkılganlıklarınızı sevdiklerinize yansıtmamaya çalışın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sorumluluklarınızla uğraşmak sizi zorlayacak. Tepki vermeye açık olacaksınız. Bir aile büyüğünüzle ilişkinizi bozabilirsiniz. Olayları gözünüzde çok büyütmemeye gayret edin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizde bulunan insanlarla sürtüşmelere ve anlaşmazlıklara karşı çok dikkatli olmalısınız. Vereceğiniz fütursuz tepkiler aranızdaki ilişkilerin bozulmasına yol açabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizin önemli bir sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Bazı davranışlarınız toplum içinde sizi zorlayabilir. Bugün, parasal konularda çok çabuk tepki verebilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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