BAŞIMIZA NELER GELECEK?

DEVREYE giren Güneş-Satürn dik açısıyla yaşayacağımız olaylar yüzünden, bugün sorumluluklarımızı yerine getirmemiz pek kolay olmayabilir. Otorite figürleriyle sorun yaşayabiliriz. Özellikle babamızdan ve baba gibi hayatımıza etki eden olgun erkeklerden istediğimiz ve umduğumuz desteği ve motivasyonu görmekte zorlanabiliriz. Moralimizi yüksek tutmalıyız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzun vadeli işlerinizde sorunlar oluşabilir. İş hayatınızda desteklenmediğinizi düşünebilir, sorumluluklarınızı üstlenmekten kaçınabilirsiniz. Uzak yerlerde sağlığınıza dikkat etmeye çalışın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bazı ilişkilerinizde, eğlence hayatınızda ve varsa çocuğunuzla olan bağlantılarınızda bazı sorunlar oluşabilir. Para sıkıntılarınızın ilişkilerinizi etkilemesine izin vermemeye gayret etmelisiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ilişkilerinizde, babanızla ya da ailenizde etkili olan bir kişiyle aranızda sıkıntılar oluşabilir. Sorumluluklarınız sizi sıkıştırabilir. Özel hayatınızdaki sorumluluklar bu aralar sizi epeyce zorlayabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizde iş yaptığınız önemli bir insanla sorunlar yaşayabilirsiniz. İletişimsel konularda sıkıntılar ve problemler oluşabilir. Karşı taraftan aradığınız desteği bulmakta zorlanabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Risk içeren işlerinizde dikkatli olmaya çalışın. Önemli para bağlantılarından uzak durun ve çok harcama yapmayın. Hayatı fazla ciddiye almanız keyifli durumlarda bazı sıkıntılar yaratabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi sorumluluklarınız, onlar için yapmak zorunda kaldığınız şeyler üzerinizde sıkıntı yaratabilir. Özgüveninizi yükseltin ve karşınıza gelecek olan zorlanmalarda hayata negatif bakmayın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı arkadaşlarınızın arkanızdan iş çevirmesi, yakın çevrenizle aranızda sıkıntılar çıkarabilir. Düşüncelerinizde negatif olabilirsiniz. Bu aralar düşündüklerinize ve çağırdıklarınıza dikkat edin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal sorumluluklarınız bazı organizasyon ve işlerinizde sizi zorlayabilir. Para konusunda sıkıntılara açıksınız. Uzak yerlerden alacağınız haberler gün içinde keyfinizi yerine getirebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı sorumluluklarınızda, sorunlara ve sıkıntılara açık olacaksınız. Ortak parasal işlerinizde aradığınız desteği bulmak bugün zor olmayacak. Hayatın pozitif yanlarına odaklanmaya çalışın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatın sizi desteklemediğini düşüneceksiniz. Sorumluluk almak bu süreçte size çok zor gelecek. Geleceğinize yönelik önemli adımlarınızda ve işlerinizde sıkıntılara açık olabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ortaklaşa parasal konularda bazı sıkıntılara ve zorlanmalara maruz kalabilirsiniz. Önemli gelecek planlarınızı ertelemeyin ve işlerinizin sorumluluklarını es geçmemeye özen gösterin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş sorumluluklarınızın ortaklaşa işlerinizde veya özel hayatınızda sizi desteklemediği fikrine kapılabilirsiniz. Bugün, sevdiklerinizden kabul göremeyebilirsiniz. Olumsuzluklardan uzak durun.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN