AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın Ay, Yengeç burcunda dolaşacak. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. Özellikle şeker hastaları bu 2 güne çok dikkat etmeliler. Duygusal olarak ailemizle ve sevdiklerimizle vakit geçirmek isteyebiliriz. Yemeye, içmeye olan düşkünlüğümüz artabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün daha çok ailevi konulara yönebilirsiniz. Aile büyüklerinizle yapacağınız konuşmalar duygusal olarak sizi aşağıya çekebilir. Bazı sorumluluklarınız sizi zorlayabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah, önemli işlerden uzak durun. Sonrasında mantığınızı ve duygularınızı destekleyecek kararlar alabilirsiniz. Gün içinde sorumluluklarınız çabuk havlu atmanıza neden olabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda kafanızda çözüme ulaşmış olabilirsiniz ama planlarınızın istediğiniz gibi işlemediğini görebilirsiniz. Gün içinde yakın çevrenizle paylaşım içinde olmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızla ilgili almanız gereken kararlarda karşı taraftan etkileniyorsunuz. Bir karar verdikten sonra değiştirmeyin. Kendi gücünüzü ortaya koymanıza az zaman kaldı.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni oluşumlar hoşunuza gitse bile, hayatınıza hangi anlamda yarayacağını kestirebilmiş değilsiniz. Bugün, sorumluluklarla baş etmek duygusal açıdan kolay olmayacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlarla organizasyonlar içine girebilirsiniz. Önemli sorumluluklar duygusal anlamda sizi zorlayabilir. Bugün, içinizden geldiği gibi hayatı yaşayın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız ortamlarda önemli konuşmalar oluşabilir. Sosyal çevrenizdeki insanlardan faydalanmanız gerekiyor. Yeni fikirlerinizi devreye sokmaktan çekinmeyin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzak yerlerden alacağınız haberler sizi sıkıştırabilir. Öncelikle kendi işinize yarayacak olanı seçmeli ve önceliklerinizi iyi bir şekilde belirlemelisiniz. O zaman rahatlayacaksınız

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ortak parasal işleriniz üzerine kafa patlatabilirsiniz. Ortaya çıkacak birden çok masraf olabilir. Seyahatler sizi heyecanlandıracak. Sorunlarınızı kafanıza çok takmayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla beraber planlar yapmak istiyorsunuz. Fikir anlaşmazlıklarınızı idare etmelisiniz. Maddi konularda alacağınız önemli haberler sizi çok rahatlatacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapılması gereken günlük işlerinizde mantığınızın ve duygularınızın dengede olduğunu görebilirsiniz. Elde olmayarak ortaya çıkacak bazı sorumluluklar moralinizi bozmamalı.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki oluşumlar sizi aşağıya çekebilir. Yakın çevrenizle beraber çalışmayı ve önemli işleri yoluna sokmayı seveceksiniz. Bu bayram keyfinize odaklanın.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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